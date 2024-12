Santos consulta Tiquinho Soares e prepara proposta para atacante do Botafogo

O Santos iniciou conversas para tentar a contratação de Tiquinho Soares, atacante do Botafogo, visando a temporada de 2025. A diretoria santista fez uma consulta ao estafe do jogador paraibano nos últimos dias para avaliar o interesse em uma possível transferência. O clube da Vila Belmiro considera Tiquinho como um nome ideal para reforçar o ataque e liderar o sistema ofensivo no próximo ano.

Tiquinho comemora gol do Botafogo sobre o Palmeiras. Vítor Silva/Botafogo

Tiquinho Soares entrou no radar do Santos após análise do departamento de desempenho. A diretoria enxerga no atacante a experiência necessária para o elenco que será montado em 2025, especialmente na disputa do Campeonato Paulista. A informação do interesse foi divulgada em primeira mão pelo ge.

A diretoria santista deve formalizar uma proposta nos próximos dias. A oferta deve incluir contrato longo, salário elevado e gatilhos por metas atingidas, como gols marcados, número de jogos disputados, classificação para torneios internacionais e conquistas de títulos. Apesar do interesse, o Santos vê a negociação como um desafio. Tiquinho Soares tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2026 e é um dos jogadores mais identificados com a torcida alvinegra.

