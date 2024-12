Prefeitura de João Pessoa beneficiou mais de 8.700 pessoas com os serviços da Caravana do Cuidar

A Caravana do Cuidar desta sexta-feira (13) foi realizada no bairro Paratibe e encerrou o calendário 2024 dessa ação tão importante que leva diversos serviços da Prefeitura de João Pessoa para os bairros e as comunidades. De acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), foram realizadas este ano 34 edições, que resultou em 8.701 atendimentos. São ofertados aos moradores serviços de saúde, assistência social, empregabilidade, embelezamento e direito do consumidor.

Os eventos aconteceram em 26 bairros: Mangabeira VIII, nas comunidades do Aratu e Cidade Verde; Mangabeira II, na Vila União; Mangabeira IV; Gramame; Bairro das Indústrias, em Mumbaba; João Paulo II; Centro; Torre, na Comunidade Padre Hildon Bandeira; Cristo Redentor; Muçumagro; Jardim Treze de Maio; São José; Parque do Sol; Jardim Veneza; Ilha do Bispo; Alto do Mateus; Padre Zé; Porto do Capim; Mandacaru; Colinas do Sul; Rangel; Alto do Céu; Valentina; José Américo, na Comunidade Laranjeiras; Funcionários II; Bairro dos Novais e Costa e Silva.

“É importante ressaltar que o Porto do Capim, Jardim Treze de Maio e Costa e Silva receberam os serviços da Caravana pela primeira vez, este ano. São ações que impactam significativamente a qualidade de vida das famílias e indivíduos atendidos. Então, nossa intenção é seguir melhorando os atendimentos, garantindo atendimento para toda população e ampliar os nossos parceiros, para suprir cada vez mais as necessidades das famílias do nosso município”, ressaltou a coordenadora do serviço, Raquel Feitosa.

O total de atendimentos é referente às edições realizadas de março a dezembro, contabilizando 4.896 atendimentos de saúde; 2.174 de assistência social; 323 de cidadania; e 1.308 de embelezamento.

Paratibe – Uma das moradoras atendidas nesta última edição foi Edvânia Ferreira, mãe de um recém-nascido. Ela buscou atendimento do Cadúnico. “Eu já estava me planejando para ir até o serviço, mas fiquei muito feliz quando vi que vocês estariam aqui. Com uma criança pequena fica tudo mais complicado, e ter a Caravana perto de casa, sem atrapalhar nossa rotina, foi muito gratificante. Fui orientada também sobre o Programa Criança Feliz e já vou sair daqui com os dois cadastros”, relatou.

Parcerias – A Caravana do Cuidar é realizada em parceria com as Secretarias de Saúde (SMS); Educação e Cultura (Sedec); Desenvolvimento Social (Sedes); Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest); e Habitação (Semhab), além da integração com órgãos públicos, como os Conselhos Municipais, Defensoria Pública e o Ministério Público da Paraíba (MPPB). Também participam as Organizações da Sociedade Civil (Oscs) e instituições governamentais e não governamentais.