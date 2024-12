‘Inexplicável’ estreia no top 10 de maiores bilheterias no Brasil

O longa-metragem ‘Inexplicável’ estreia nesta quinta-feira (5), nos cinemas paraibanos. Estrelado por Letícia Spiller (Quem Vai Ficar com Mário?) e Eriberto Leão (Ilha de Ferro), o filme é baseado em uma história real retratada no livro ‘O Menino que Queria Jogar Futebol’, do jornalista e escritor Phelipe Caldas.. Inexplicável/divulgação

O filme “Inexplicável”, estrelado por Letícia Spiller (Quem Vai Ficar com Mário?) e Eriberto Leão (Ilha de Ferro) e baseado em uma história real retratada no livro ‘O Menino que Queria Jogar Futebol’, do jornalista e escritor Phelipe Caldas, estreou no último dia 5 de dezembro e ficou no top 10 de maiores bilheterias em seu primeiro final de semana nos cinemas brasileiros, segundo o portal Filme B, referência no mercado de cinema no Brasil.

Entre os dias 5 e 8 de dezembro, “Inexplicável” arrecadou um total de R$ 205.811.

Filme ‘Inexplicável’ ficou no top 10 de maiores bilheterias em seu primeiro fim de semana. Filme B/reprodução

No filme, um menino de 8 anos apaixonado por futebol é diagnosticado com uma doença gravíssima, e sua família precisa de força e fé para encarar as complicações da doença. O longa-metragem é dirigido por Fabrício Bittar, que também assina o roteiro ao lado de Andrea Yagui.

Livro de “Inexplicável”: “O Menino que Queria Jogar Futebol”

O filme “Inexplicável” é baseado no livro “O Menino que Queria Jogar Futebol” escrito pelo jornalista e escritor Phelipe Caldas e publicado em 2018. Em “O Menino que Queria Jogar Futebol”, acompanhamos a história de Gabriel Varandas, que tinha apenas oito anos quando enfrentou e superou um terrível desafio: lutar contra um tumor cerebral que deixou todos ao seu redor em choque.

“Ninguém explica Deus. Ninguém. Gabriel costumava se espelhar em mim como atleta, como ídolo, mas eu não passava de um instrumento que Deus usou para curá-lo”. Comentou o ex-jogador Fred, atacante e ídolo do Fluminense.