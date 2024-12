Alunos da Escola Municipal Fernandes Vieira recebem visita e presentes do Papai Noel

As crianças da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Fernandes Vieira, no bairro dos Ipês, tiveram uma manhã especial nesta sexta-feira (13). Elas receberam a visita de Papai Noel e da Mamãe Noel que trouxe um saco recheado de brinquedos. A ação foi fruto de mais uma parceria da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio do Departamento de Programas Especiais (DPE), com o Instituto Alpargatas (IA).

A Escola Fernandes Vieira foi a primeira escola de João Pessoa a ser abraçada por este projeto do Instituto Alpargatas. As 103 crianças matriculadas na escola escreveram a cartinha e estas foram adotadas pelos voluntários do IA.

“Nossos alunos estavam bastante ansiosos por este momento. É a primeira vez que eles estão tendo a oportunidade de escreverem uma cartinha e serem presenteados pelo Papai Noel”, afirmou a diretora administrativa, Solange Franco Ribeiro.

A analista do Instituto Alpargatas, Geilza da Silva Pereira Santos, falou sobre a importância da ação ‘Papai Noel na Escola’. “Nós temos uma imensa alegria de fortalecer essa credibilidade e esse legado que é a importância da educação para as crianças, justamente com essa união do espírito natalino. Os nossos voluntários, que são funcionários do Alpargatas, também amigos, parceiros, familiares dos funcionários, eles têm a maior alegria e prazer em nos procurar para poder adotar as cartinhas das crianças. É mais uma ação de sucesso junto com a Secretaria de Educação”, disse Geiza.

Antes da entrega dos presentes, os alunos realizaram apresentações culturais com músicas natalinas.

Emanuelle Larissa, do 1° ano, estava bastante feliz porque conseguiu ganhar de Papai Noel o que tanto queria. “Eu pedi um kit de pulseiras e maquiagem. Estou muito feliz. E fiquei muito feliz também porque Papai Noel esteve em nossa escola”, disse sorrindo a aluna.

Desde 2022 a Sedec vem desenvolvendo uma série de atividades em parceria com o Instituto Alpargatas, entre elas o ‘Programa Educação pela Cultura’, ‘Programa Educação pelo Esporte’, ‘Educação Profissional’, Prêmio Aluno Nota 10’, entre outros.

“E neste ano, essa ação com o voluntariado dos funcionários da empresa do Alpargatas. Vem reconhecendo uma ação exitosa da Sedec junto com o Instituto Alpargatas e, nesse momento de Natal, em que as pessoas celebram esse momento de comunhão, de fraternidade, de união, de colaboração, vem de forma muito feliz presentear as crianças da Escola Fernandes Vieira e que, pra nós, da Secretaria de Educação, também nos regozijamos com esse momento junto com a unidade de ensino e com a equipe do Instituto Alpargatas”, falou o diretor da Seção de Direitos Humanos, Projetos Integradores e Projeto de Vida da Secretaria de Educação, Lucian Souza da Silva.