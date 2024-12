Freiburg x Wolfsburg ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (13/12)

O jogo entre Freiburg x Wolfsburg Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (13/12) às 17:30 hs . O mandante desta partida será o Freiburg que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Prévia: Freiburg x Wolfsburg – Jogo da Bundesliga (13 de dezembro de 2024)

O Freiburg tentará subir na classificação da Bundesliga quando enfrentar o Wolfsburg na sexta-feira, 13 de dezembro de 2024, no Europa-Park Stadion. Ambas as equipes estão empatadas com 21 pontos após 13 jogos, com o Freiburg em 7º lugar e o Wolfsburg em 5º. Esta partida pode ser crucial na disputa por vagas nas competições europeias, já que o Freiburg luta por uma vaga na Liga Conferência, enquanto o Wolfsburg busca a classificação para a Liga Europa.

Forma e Notícias do Freiburg

O Freiburg chega a este jogo após um desapontante empate em 1 a 1 contra o Hoffenheim, que luta contra o rebaixamento, ocupando a 14ª posição. Apesar de dominar no primeiro tempo, o Freiburg não conseguiu aproveitar suas oportunidades. O treinador Julian Schuster admitiu que o resultado foi justo, reconhecendo as deficiências da equipe no setor ofensivo.

A defesa do Freiburg tem se destacado, com apenas 17 gols sofridos, sendo uma das melhores da Bundesliga. No entanto, o ataque tem sido ineficaz, com apenas 17 gols marcados, o que coloca a equipe na 12ª posição nesse quesito. A forma recente do Freiburg tem sido inconsistente, com uma vitória apenas nos últimos seis jogos (LDDLWD). No entanto, a equipe tem sido forte em casa, vencendo cinco das últimas sete partidas no Europa-Park Stadion.

Os desfalques do Freiburg incluem o atacante Chukwubuike Adamu, suspenso, e o meia Daniel-Kofi Kyereh, que está se recuperando de uma lesão no joelho e só deverá retornar em fevereiro de 2025. Maximilian Eggestein e Nicolas Hofler devem continuar no meio-campo.

Forma e Notícias do Wolfsburg

O Wolfsburg, sob o comando de Ralph Hasenhuttl, tem mostrado excelente forma, especialmente após um início de temporada difícil. A equipe venceu quatro de seus últimos cinco jogos, incluindo uma impressionante vitória por 5 a 1 contra o RB Leipzig em 30 de novembro. A boa fase recente fez o Wolfsburg subir para o 5º lugar, a apenas três pontos do 4º colocado RB Leipzig, com o objetivo de garantir uma vaga na Liga dos Campeões.

Os desfalques do Wolfsburg são mais significativos, com o goleiro Niklas Klinger, o zagueiro Sebastiaan Bornauw e o lateral-esquerdo Rogerio fora de combate. A equipe pode escalar Kilian Fischer, Denis Vavro, Konstantinos Koulierakis e Joakim Maehle na defesa. No ataque, Jonas Wind e Tiago Tomas devem ser os titulares, com Ridle Baku e Mohamed El Amine Amoura dando suporte ofensivo.

Previsões

As dificuldades ofensivas do Freiburg e a excelente forma do Wolfsburg fazem os visitantes favoritos para esta partida. Com o Wolfsburg mostrando grande capacidade de marcar gols, é provável que a equipe amplie sua sequência de vitórias, apesar dos desfalques. Dado o baixo desempenho do Freiburg no setor ofensivo, é difícil imaginar uma reação caso fiquem atrás no placar.

Previsão: Freiburg 1-3 Wolfsburg

Informações da Partida:

Data: Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024

Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 Horário: 17:30 (Brasília)

17:30 (Brasília) Local: Europa-Park Stadion, Freiburg

