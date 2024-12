Cícero Lucena celebra parceria com o BRB e avança para levar experiência do Code para todo o Brasil

11/12/2024 |

O prefeito Cícero Lucena celebrou a parceria com o Banco de Brasília (BRB) na área cultural e também para tornar João Pessoa 100% pavimentada. O encontro, que aconteceu nesta quarta-feira (11), em Brasília (DF), aconteceu um dia depois da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) autorizar a Prefeitura a contrair um empréstimo de R$ 100 milhões junto ao BRB para obras de drenagem e pavimentação em toda a cidade. O gestor também esteve reunido com a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, para levar a experiência do programa Iniciativa Code para todo o Brasil.

Cícero Lucena se reuniu com o presidente do BRB, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, e o deputado federal Mersinho Lucena. “Muito boa a reunião no BRB, onde tratamos do apoio cultural que o banco irá fazer não só nesse final do ano, mas também no próximo ano, dentro da parceria que nós temos. E também tratamos do empréstimo de R$ 100 milhões, já que a Câmara Municipal aprovou ontem, para continuar no projeto de deixar João Pessoa 100% pavimentada”, afirmou o prefeito.

Iniciativa Code – O prefeito também esteve reunido, nesta quarta-feira, com a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, para tratar sobre o projeto Codificar para Desenvolver (Code). O objetivo geral do programa é integrar o ensino de programação de computadores nas escolas do ensino fundamental de João Pessoa, para que seus alunos possam aumentar a competência digital como cidadãos e sejam preparados para novas demandas tecnológicas da sociedade e do mercado de trabalho.

“A reunião com a ministra de Ciência e Tecnologia foi muito boa. Nós mostramos o projeto Code e a possibilidade de a gente participar de algum projeto piloto do Ministério. Tenho certeza que vamos ter o apoio para continuarmos cada vez mais fortalecendo o projeto Code. A ministra Luciana Santos se interessou bastante, já tinham pessoas do Ministério que conheciam e isso nos ajudou muito no sentido de que a gente possa cada vez mais contribuir para que o projeto chegue também a nível nacional”, relatou Cícero Lucena.