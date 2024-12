Crianças do Hospital Valentina recebem a visita do Papai Noel

O clima de Natal já toma conta da cidade e, no Hospital Municipal Valentina (HMV), referência no atendimento infanto-juvenil, não é diferente. Nesta terça-feira (10), as crianças internadas receberam a visita do Papai Noel, em uma parceria da instituição municipal com a Unimed João Pessoa.

“Hoje foi uma manhã diferente para os pacientes do HMV, que receberam a visita do papai Noel, um gesto simples, mas que faz uma diferença enorme e é uma forma de amenizar um pouquinho o sofrimento dos pacientes em tratamento aqui”, destaca o secretário de Saúde da Capital, Luis Ferreira, que acompanhou a visita.

Para a diretora do Hospital Valentina, Tânia Menezes, ter o Papai Noel visitando os pacientes é uma forma de humanizar o cuidado ofertado diariamente. “Aqui no HMV buscamos ofertar a melhor assistência possível para nossas crianças sempre com um sorriso no rosto e um cuidado humanizado, para isso, tentamos sempre formas diferentes de encantar e melhorar o dia dos que aqui estão internos pois sabemos o quanto esse cuidado humanizado, com vivências diferentes influencia e impacta na recuperação das crianças”, ressaltou.

Na ocasião, Papai Noel, Mamãe Noel e seus duendes percorreram os corredores do Hospital Valentina, entre recepção de urgência e emergência, ambulatório, enfermarias e Unidade de Terapia Intensiva, cantando músicas natalinas e distribuindo presentes, guloseimas e sorrisos para as crianças em atendimento.

A visita do Papai Noel encantou crianças e emocionou pais e responsáveis, como Hellen Marinho, mãe de Laura Sofia de dois anos. “Fiquei emocionada e muito feliz em viver isso em um momento como esse, estando no hospital. Estamos aqui há mais de uma semana e ver o olho da minha filha brilhando, encantada com o Papai Noel, foi o melhor remédio que ela podia receber hoje”, comenta a dona de casa.

A programação de Natal do Hospital Municipal do Valentina se entenderá nas próximas semanas. No dia 18, acontecerá o Natal das Crianças, com apresentação de um coral infantil e de uma peça de teatro, além da distribuição de lanches preparados pelo setor de nutrição. No dia 20, às 11h, será celebrada uma Missa de Natal nas dependências da unidade hospitalar. E, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal será festejada por pacientes e profissionais de plantão com uma ceia natalina e a presença do Papai Noel que levará presentes para as crianças.