ICV faz primeira amniocentese na sala de ultrassom e reforça compromisso com saúde materno-infantil

O Instituto Cândida Vargas (ICV), unidade referência em saúde materno-infantil vinculada à Prefeitura de João Pessoa, realizou nesta semana a primeira amniocentese em sua sala de ultrassom. O procedimento foi realizado com o objetivo de diagnosticar, de forma intrauterina, uma possível infecção fetal por toxoplasmose e direcionar o tratamento conforme as normativas do Ministério da Saúde.

A paciente apresentava sorologia positiva para toxoplasmose, mas o diagnóstico de infecção fetal só poderia ser confirmado por meio da análise do PCR do líquido amniótico, coletado durante a amniocentese. Esse exame é essencial para garantir o tratamento adequado e prevenir complicações para o bebê. O procedimento foi realizado pela equipe de Medicina Fetal, liderada pela Dra. Daniela Aires e pela Dra. Patrícia Azevedo.

A paciente atendida não precisou permanecer na maternidade após o procedimento. Ela realizou o exame e, em seguida, retornou para casa no mesmo dia, demonstrando a eficiência e a segurança no atendimento prestado pela equipe.

De acordo com o diretor administrativo do ICV, Marcelo Melo, os avanços no atendimento são reflexo do investimento contínuo na estrutura e na capacitação da equipe. “Com os investimentos que temos realizado, está sendo possível, com a equipe de profissionais que temos, ofertar serviços à população com qualidade e atender às necessidades em favor da vida. Esse procedimento é um marco para o ICV e para as gestantes que necessitam desse tipo de acompanhamento especializado”, destacou.

“É extremamente gratificante para nós contarmos com uma equipe de especialistas capacitada, que nos permite oferecer uma assistência completa, mesmo nos exames de maior complexidade. Esse cuidado proporciona mais tranquilidade para as gestantes, que sabem estar bem acompanhadas. Nosso maior objetivo é sempre garantir uma assistência especializada e integral para o binômio mãe-bebê”, afirmou Thacianna Cardoso, coordenadora de Ultrassonografia do ICV.

Para a direção do ICV, a realização da amniocentese faz parte dos diversos avanços na oferta de serviços especializados pelo Instituto Cândida Vargas, consolidando o compromisso da gestão municipal em garantir assistência de excelência à população. “O procedimento reafirma o papel do ICV como referência no cuidado integral à saúde materno-infantil”, finalizou o diretor.