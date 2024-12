Apresentações de cultura popular e decoração natalina encantam as famílias no Parque Solon de Lucena

O Parque Solon de Lucena, no Centro, recebeu várias famílias na tarde deste sábado (7) para prestigiar o início da programação especial de final de ano de cultura popular planejada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), com as apresentações da ‘Cia Só Ria Circo’ e do ‘Boi de Reis Estrela do Norte’. A programação segue até o dia 22, sempre a partir das 16h e gratuitas.

Valmira Santos de Alcântara, mãe de Jasmyne Ariel, 7 anos, e Jamyle Arielle, 4 anos, aprovou o colorido todo especial e encantamento das apresentações. “Não tem preço ver a alegria das minhas filhas, ver que elas estão se divertindo e sendo crianças de verdade. É a primeira vez que estamos vindo para a Lagoa neste período e realmente está tudo muito lindo. A Prefeitura de João Pessoa está de parabéns” disse.

Quem também ficou encantada com as apresentações foi Iara Morghana que estava acompanhada do noivo João Pedro, da prima Val Melo e a sogra Neli Mariana. “Esse ano a Prefeitura está de parabéns. A Lagoa está muito bonita, resgatando a cultura da gente, que há muito tempo não víamos essas apresentações culturais. É ótimo até mesmo para essa criançada de hoje em dia que não acompanhou, não viu isso. Serve para eles aprenderem um pouco da nossa cultura. Muito interessante”, afirmou Iara Morghana.

A programação segue neste domingo (8) com apresentações da cultura popular ‘Nau Catarineta Barca Santa Marina’ e do ‘Maracatu Nação Pé de Elefante’.

Decoração – As famílias também aproveitaram clima natalino presente no ambiente e visitaram ainda a Casa de Mamãe e de Papai Noel, além de registrar fotos nas decorações distribuídas por todo o Parque Solon de Lucena.

Mamãe e Papai Noel – Logo a partir das 17h, Mamãe e o Papai Noel chegaram para o encantamento e admiração das crianças e dos adultos. A atração natalina foi pensada para proporcionar lazer gratuito às famílias que desejam encontrar “O bom velhinho”.

A dona de casa Maria Pereira da Silva, 77 anos, ficou emocionada em poder conversar e tirar uma foto pela primeira vez com o Papai Noel. Ela ainda revelou qual foi o seu pedido. “Que emoção. Fiquei até arrepiada. Papai Noel lembra minha infância e essa tradição eu transmiti para meus filhos e netos. Minha mãe, sempre quando tinha o Natal, me levava para as paróquias. Para o Papai Noel meu pedido foi de paz, muita paz e saúde”, contou.

O casal pernambucano Alexandre Teixeira de Araújo e Hellen Magdaria Pereira da Silva aproveitou a decoração natalina para tirar uma foto e admirar os enfeites. “Estamos achando bonito, bem diferente do que estamos acostumados a ver. Não é a primeira vez que a gente vem para João Pessoa, mas cada vez que a gente vem e é surpreendido com algo diferente. Está bem legal”, falou Alexandre.

Programação – No próximo fim de semana, no Parque Solon de Lucena, terá a apresentação do ‘Circo Montagem’, no sábado (14). Já no domingo (15), tem o ‘Cavalo Marinho Infantil Sementes do Mestre João do Boi’, a ‘Trupizupe’ (Cia Solar) e o ‘Maracatu Baque Mulher’.

A programação segue no sábado (21), com ‘As aventuras de Amora, Carambola e Acerola’, com Naza Studio de Dança. Haverá ainda apresentação do ‘Grupo Imaginart e seus personagens natalinos’.

No domingo (22) a animação será com a ‘Turma Tel Pastel’. Haverá também o Auto de Natal com o ‘Grupo Arretado’.

No Parque das Três Ruas a programação será encerrada no dia 14, com o Auto de Natal da Companhia Borandá.

Busto de Tamandaré – As apresentações de cultura popular acontecem também no Busto de Tamandaré, na Praia do Cabo Branco. No sábado (14), a partir das 18h, tem Maracatu Maracastelo.

No domingo (22), no também às 18h, se apresentam Vó Mera e suas Netinhas e também a cantora Anna Clara Dias.