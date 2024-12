Secretaria de Educação realiza formação de encerramento do projeto ‘Saberes e Práticas’

Professoras que atendem bebês e crianças de 0 a 3 anos de idade, gestores e supervisores dos Ninhos do Saber da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa participaram de mais uma formação do projeto ‘Saberes e Práticas na/da Educação Infantil’, que está em sua 3ª edição. A formação aconteceu em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com aulas no auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), nesta quinta (5) e sexta-feira (6).

A temática do encerramento do encontro, que aconteceu nesta sexta-feira, foi ‘Exposição sensorial: memórias e percursos formativos’. A secretária executiva de Educação e Cultura (Sedec-JP), Luciana Dias, esteve presente e ressaltou que os profissionais da educação infantil tiveram diversas formações este ano.

“Este é um momento de satisfação, de ver os resultados do caminho que foi trilhado. Estamos agora no momento de culminância, fazendo uma análise sobre tudo o que foi feito, sobre o que foi aprendido, os novos conceitos, as metodologias, as trocas de experiência. Esta atividade marca o percurso deste ano letivo com essa reflexão e deixando o espaço aberto para que em 2025 possamos crescer ainda mais”, destacou.

O evento foi organizado pela Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e pelo Departamento de Educação Infantil (DEI), que dividiram as formações em três blocos esse ano. Foram trabalhadas a inclusão e as diferentes linguagens, além de realizada uma exposição trazendo todas as produções desenvolvidas ao longo do ano. Os materiais foram expostos nas salas temáticas da visão, audição, tato, olfato e nos corredores do CCSA.

O projeto Saberes de Práticas na/da Educação Infantil já vem acontecendo desde 2022 na gestão do prefeito Cícero Lucena. “Para nós, professoras, foi de grande importância todo este processo, porque veio transformar toda a nossa vivência nos Ninhos do Saber. Tudo que nós fazemos lá, aqui representamos como professores. Foi uma troca de experiência muito boa. Parecia até que nós éramos as crianças”, disse Joseane de Medeiros, professora do Ninho do Saber Arthur Belarmino.

Para a chefe da Divisão de Pré-Escola do DEI/Sedec, Giselle Silva de Oliveira, essa é uma oportunidade dos profissionais da educação municipal adquirirem novos conhecimentos. “Eles tiveram a possibilidade de se desenvolverem e crescerem tecnicamente, dentro do seu trabalho, do seu cotidiano, recebendo a teoria alinhada com a prática, onde puderam ter ação, reflexão e ação. Queremos que essas formações melhorem o dia a dia e cheguem às crianças”, enfatizou.