Programação de fim de ano da Prefeitura tem música no Hotel Globo e Mosteiro de São Bento

A programação elaborada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), para esta sexta-feira (6), envolve o Quinteto da Paraíba, que se apresenta a partir das 16h, no Hotel Globo, e o projeto Música na Igreja, com o Quarteto de Clarinetes, formado por músicos da Banda 5 de Agosto, que se apresenta no mesmo dia e horário, no Mosteiro de São Bento.

“Essa ação que a Prefeitura de João Pessoa está fazendo faz parte de todo o nosso projeto de comemoração dos festejos natalinos. Nós decidimos, junto com o prefeito Cícero Lucena, que este ano, a nossa programação de Natal iria fazer um circuito pelas igrejas do Centro Histórico. Estamos valorizando os nossos ambientes culturais desse território, tanto o Hotel Globo, onde temos duas galerias permanentemente abertas, quanto as igrejas”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele considera de extrema importância para a Prefeitura de João Pessoa manter viva essa ideia de ocupação cultural do Centro Histórico. Por isso, as atividades natalinas estão sendo levadas para as igrejas e centros de cultura como o Hotel Globo, Casarão 34, Casa da Pólvora. “É um circuito de cultura no Centro Histórico que agora se alinha também a esse roteiro musical dentro das igrejas históricas de nossa cidade”, acrescenta.

Quinteto da Paraíba – O Quinteto da Paraíba fará um apanhado de seus 35 anos de história. Entre as canções, estão Aboio, de Clóvis Pereira; Toada e Desafio, de Capiba – que foi tema do filme Central do Brasil; Desejo e necessidade, de Chico César; Marco Marciano, de Lenine e Bráulio Tavares; Rasga, de Antônio Nóbrega. Faz parte do repertório a canção O Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos.

“Teremos música nordestina e não só paraibana, desde a mais contemplativa, com aboio e toada, até algo mais pulsante, como a que gravamos com Lenine”, ressalta o diretor e produtor musical do Quinteto da Paraíba, Xisto Medeiros.

Entre as canções estão também algumas produzidas pelo próprio Xisto, como Sol de Prata, com Astier Basílio, e Menino Amarelo, com Acelino Madeira, uma homenagem ao instrumentista Sivuca.

“O Quinteto tem uma notoriedade na cidade e o público vai se sentir representado. A nossa expectativa é a melhor do mundo porque vamos tocar num lugar maravilhoso, com uma programação tradicional”, acrescenta Xisto Medeiros, que integra o Quinteto da Paraíba há 31 anos.

Quarteto de Clarinetes – O Mosteiro de São Bento vai receber, nesta sexta-feira, o Quarteto de Clarinetes, formado por integrantes da Banda 5 de Agosto. São eles: José Fernandes, Talles Ian, Erivaldo da Silva e Lucas Andrade.

Os músicos vão tocar canções como We wish you a Mery, The First Noel, Tema da Sinfonia de Brahms, Ode à Alegria – Beethoven, O Christmas Tree, Noite Feliz, Marcas do que se foi.

“As expectativas para tocar músicas natalinas são geralmente altas, pois essas canções têm um significado especial durante as festas de fim de ano. Elas são associadas à união familiar, celebração e ao espírito de alegria que marca o Natal”, destaca o músico José Fernandes.