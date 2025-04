CFO 2026 da Polícia Militar da Paraíba é anunciado e vai usar nota do Enem: veja como participar

CFO da Polícia Militar da Paraíba. Foto: Polícia Militar/Divulgação.

O CFO 2026 (Curso de Formação de Oficiais) da Polícia Militar da Paraíba foi anunciado nesta quinta-feira (10), por meio de uma portaria no Diário Oficial do Estado. De acordo com a publicação, o concurso público vai usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025) para a fase de avaliação intelectual.

Por isso, o comando geral da Polícia Militar recomenda que os interessados na seleção se inscrevam no Enem. As datas de inscrição e de aplicação das provas do Enem 2025 ainda não foram divulgadas.

O edital do CFO também não foi divulgado e a data de publicação do documento também não foi informada.

Um dos requisitos do concurso é que o candidato precisa completar 18 anos, no mínimo, e 32 anos, no máximo, no ano da inscrição.

Já para se matricular no Curso de Formação de Oficiais, o candidato deve possuir curso de nível superior.