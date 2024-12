Prefeitura promove palestra sobre empreendedorismo e encaminhamento ao mercado de trabalho

A Prefeitura de João Pessoa, através de uma parceria entre as Secretarias de Habitação Social (Semhab) e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), promoveu, nesta quarta-feira (4), uma palestra que teve como tema ‘Capacitação, empregabilidade, empreendedorismo e encaminhamento para o mercado de trabalho’. A iniciativa, que aconteceu na sede do Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP), foi voltada para um grupo de moradores do Residencial Vista Alegre, no Colinas do Sul. Todos os alunos fizeram a inscrição no Sine-JP e serão encaminhados ao mercado de trabalho, conforme as vagas que vão sendo oferecidas.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, explicou que o programa habitacional da Prefeitura de João Pessoa não se resume apenas em entregar uma moradia às famílias contempladas, mas também tem se preocupado em promover a qualificação e capacitação profissional das pessoas, cujo objetivo é a geração de emprego e renda.

“Nós acompanhamos essas famílias desde o processo de seleção e percebemos que havia muita gente desempregada e sem qualificação para disputar uma vaga no mercado de trabalho, por isso fizemos um levantamento para ver as funções mais procuradas e promovemos os cursos através de instituições como o Senai, que tem formado profissionais para atuar em diversas áreas do mercado de trabalho, na indústria ou prestação de serviços e os participantes recebem um certificado do curso que é reconhecido em todo o Brasil”, afirmou.

A secretária explicou que foram oferecidos cursos como eletricista com duas extensões: predial, portões e cercas elétricas; costureira industrial com extensão na produção de lingerie e moda praia; além de cursos para a produção de salgados e doces e confeitaria. “O prefeito Cícero Lucena sempre tem dito que nós precisamos mudar a vida dessas famílias para melhor e nesse caso qualificar e capacitar as pessoas para o mercado de trabalho, oferecendo a oportunidade de aumentar a renda familiar e em consequência melhorando a qualidade de vida”, complementou Gadelha.

A palestra ‘Capacitação, empregabilidade, empreendedorismo e encaminhamento para o mercado de trabalho’ teve como instrutora a diretora de Qualificação do Sine-JP, Sandra Carvalho, que também repassou informações sobre o programa ‘Eu Posso’, que oferece crédito para as pessoas que desejarem empreender e criar o seu próprio negócio. “O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e exigente e, por essa razão, as pessoas precisam estar preparadas para viver esse momento”, frisou.

Lucas da Silva, coordenador de Visitas Técnicas da Sedest, contou que o objetivo é explicar como o programa ‘Eu Posso’ funciona, que é direcionado para pessoas que moram em João Pessoa, pequenos empreendedores ou quem já tem uma atividade e deseja empreender criando o seu próprio negócio. Ele adiantou que o crédito varia entre R$ 8 e R$ 15 mil e pode ser concedido a pessoas físicas e jurídicas, com uma carência para início do pagamento do empréstimo.

Moradores aprovaram – Edson Felix da Silva é morador do Residencial Vista Alegre. Ele contou que participou do curso de eletricista e fez curso de extensão sobre cerca elétrica, instalação de motor para portão e instalação de cercas elétricas para segurança. “Eu passei a atuar nessa área depois que fiz o curso e estou participando da palestra para me habilitar para o mercado de trabalho”, contou.

Rúbia Bezerra Fernandes já trabalha como costureira e fez o curso de corte e costura com extensão na produção de lingerie e moda praia para aperfeiçoar o trabalho que já faz há muito tempo como costureira e, com isso, aumentar a renda familiar. “Uma vez que a procura por lingerie é permanente e os artigos de praia vão ser bem procurados nesse verão. Pretendo oferecer o produto e com isso aumentar a minha renda familiar”, disse.