Prefeitura promove capacitação para representantes das Organizações da Sociedade Civil de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), promoveu, nesta quarta-feira (26), uma capacitação para representantes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de João Pessoa. O evento aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal, no bairro Água Fria, e contou com a presença do vice-prefeito Leo Bezerra.

A iniciativa teve como público as 30 entidades contempladas pelas emendas parlamentares do ano de 2025, fortalecendo a parceria entre a gestão pública e terceiro setor. “O intuito do nosso encontro é firmar a importância da parceria com as entidades. Como dizem os nossos prefeitos Cícero Lucena e Leo Bezerra, ninguém faz nada sozinho. Essa missão não é fácil, João Pessoa é uma cidade que cresce muito, e que ao crescer, aumentam também os seus problemas. Então, precisamos estar juntos para fazer uma política que ajude as pessoas”, ressaltou Diego Tavares, secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Capital.

De acordo com o secretário, a estimativa é que sejam destinados aproximadamente R$ 6 milhões para as entidades contempladas este ano. À frente da palestra, estavam as assessoras técnicas de emendas impositivas Kátia Suassuna e Juliana Espínola e o secretário da Controladoria Geral do Município, Diego Fabrício. Os servidores falaram sobre a prestação de contas e orientaram sobre a utilização de recursos públicos, além de provocar discussões sobre o plano de trabalho, cronograma de gastos, gestão e elaboração de projetos em defesa da sociedade.

De acordo com Juliana Espínola, o município pode liberar até R$ 40 milhões vindos de emendas parlamentares, um dinheiro público que é investido nessas entidades esperando o retorno social. “Nosso diálogo teve esse teor mais educativo e orientativo para as instituições, porque durante o nosso trabalho, desde a primeira gestão do prefeito Cícero Lucena, nós identificamos algumas demandas recorrentes dessas entidades. Tenho certeza que teremos um retorno positivo, tanto para as entidades, quanto para a população que será beneficiada”, comentou.

Amanda Silva, gestora da Vila Vicentina Júlia Freire, que atende idosos no bairro da Torre, participou da capacitação e ressaltou a importância da comunicação entre a prefeitura e o terceiro setor. “Só tenho a agradecer por participar de uma capacitação desse nível, porque nós que estamos nas instituições, às vezes a falha na comunicação nos deixa sem conseguir executar o plano de trabalho da forma que tem que ser executado. Então, esse evento foi de extrema importância, muito esclarecedor”, compartilhou.