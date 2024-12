ASSISTIR AO VIVO Arminia Bielefeld x Freiburg DFB POKAL, HOJE (03/12), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Arminia Bielefeld x Freiburg: Previsão do Jogo da Copa da Alemanha (DFB-Pokal) – 2024

Na próxima terça-feira, 3 de dezembro de 2024, o Arminia Bielefeld enfrentará o Freiburg em um confronto válido pelas oitavas de final da Copa da Alemanha (DFB-Pokal), que acontecerá no SchucoArena. Esse embate traz uma diferença significativa de divisão entre as equipes, com o Arminia Bielefeld jogando na 3ª divisão e o Freiburg atuando na Bundesliga, a primeira divisão do futebol alemão.

Forma das Equipes:

O Arminia Bielefeld chega para este confronto após uma campanha impressionante na 3ª Liga, onde ocupa o 3º lugar com 29 pontos após 16 rodadas. Na última partida, venceram o Ingolstadt por 1 a 0 com um gol de Louis Oppie, e este resultado é o quinto jogo seguido sem sofrer gols. A equipe tem demonstrado uma defesa sólida e um ataque eficiente, com 21 gols marcados e apenas 13 sofridos em 12 jogos recentes. O técnico Michel Kniat tem conseguido boas vitórias em casa, com seis triunfos nos últimos sete jogos disputados no SchucoArena.

Por outro lado, o Freiburg ocupa a 6ª posição na Bundesliga, com 20 pontos em 12 jogos. A equipe vem de uma vitória importante sobre o Borussia Monchengladbach por 3 a 1, demonstrando sua força no ataque, com quatro grandes chances criadas, além de ser uma das equipes com melhor defesa da liga, apesar de ter sofrido 16 gols até agora. O técnico Julian Schuster tem alternado entre bons e maus resultados, com dois empates, duas derrotas e duas vitórias nos últimos seis jogos da Bundesliga. No DFB-Pokal, o Freiburg também tem sido forte, com sete vitórias nos últimos nove jogos da competição.

Confrontos Passados e Expectativa para o Jogo:

O Arminia Bielefeld já mostrou que pode superar equipes da Bundesliga, como foi o caso na vitória contra o Union Berlin na rodada anterior da Copa, onde conseguiu resistir à pressão dos adversários e avançou para as oitavas. No entanto, enfrentar o Freiburg, que é uma das equipes mais equilibradas da Bundesliga, será um grande desafio. O histórico do Arminia em casa no DFB-Pokal não é dos melhores, com apenas três vitórias nos últimos seis jogos no torneio.

Por sua vez, o Freiburg, apesar de ser favorito, terá que enfrentar o desafio de jogar fora de casa. A equipe vem mostrando uma defesa sólida, mas sua inconsistente performance fora de casa pode abrir brechas para surpresas. Mesmo assim, é difícil imaginar o Arminia Bielefeld avançando para as quartas, já que o Freiburg tem a qualidade necessária para se impor e garantir a vitória.

Expectativa para o Jogo:

A expectativa é de que o Freiburg seja o grande favorito para sair com a vitória, considerando a diferença de qualidade entre as duas equipes e a experiência de jogar na Bundesliga. Mesmo com o bom momento do Arminia, que tem se destacado na 3ª Liga, o Freiburg deve dominar a partida, utilizando sua superioridade técnica e tática.

Possíveis Escalações:

Arminia Bielefeld (3-4-3): Kersken; Grosser, Russo, Schneider; Lannert, Schreck, Corboz, Oppie; Kunze, Worl, Bazee.

Freiburg (4-2-3-1): Muller; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Holer, Grifo; Gregoritsch.

Projeção do Jogo:

É difícil imaginar o Arminia Bielefeld causando uma grande surpresa neste confronto. A previsão é de que o Freiburg vença por 3 a 0, dado o seu superior desempenho e a diferença de divisão entre as equipes. A equipe visitante, com sua defesa forte e ataque eficiente, tem tudo para avançar às quartas de final da Copa da Alemanha.

Conclusão:

Embora o Arminia Bielefeld tenha mostrado boa forma nas últimas semanas, o Freiburg chega como grande favorito para este duelo da DFB-Pokal. A equipe da Bundesliga possui uma combinação de experiência e qualidade que deve ser suficiente para garantir a classificação para as quartas de final.