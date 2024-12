Quando será pago o Incentivo-Enem do Pé-de-Meia? Confira calendário

Incentivo-Enem e o Incentivo-Conclusão serão repassados para os estudantes que forem aprovados no ano letivo e participarem dos dois dias da prova. Angelo Miguel/MEC

Os estudante participantes do programa Pé-de-Meia que realizaram os dois dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) receberão um incentivo de R$ 200 em fevereiro de 2025. Confira abaixo as datas de pagamento e quem pode receber o benefício.

O que é o Incentivo-Enem do Pé-de-Meia?

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional que busca garantir a permanência e a conclusão escolar de alunos do Ensino Médio público.

O programa oferece incentivos mensais de R$ 200, que podem ser sacados a qualquer momento, além de um depósito anual de R$ 1.000 para cada ano letivo concluído.

Atualmente, o Pé-de-Meia beneficia cerca de 3,9 milhões de estudantes em todo o Brasil.

Ao final do Ensino Médio, os estudantes também recebem os R$ 200 adicionais do Incentivo-Enem, caso tenham participado do exame.

Quando será pago o Incentivo-Enem do Pé-de-Meia?

O pagamento, chamado de Incentivo-Enem, será feito de 20 a 27 de fevereiro de 2025 diretamente na conta-poupança do aluno utilizada pelo programa.

Incentivo-Conclusão: mais um benefício

No mesmo período, entre 20 e 27 de fevereiro de 2025, será pago o Incentivo-Conclusão, no valor de R$ 1.000, para os estudantes que forem aprovados no ano letivo de 2024. Esse valor, acumulado anualmente, só pode ser sacado após a conclusão do Ensino Médio.

Quem pode receber o Incentivo-Enem do Pé-de-Meia?

O benefício será destinado aos alunos da 3ª série do Ensino Médio da rede pública, incluindo participantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que tenham comparecido aos dois dias de provas do Enem, incluindo eventuais reaplicações em situações excepcionais.

É necessário também que a família do estudante esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda per capita de até meio salário mínimo

Como consultar os pagamentos?

Os estudantes podem verificar se foram contemplados por meio do Aplicativo Jornada do Estudante, disponível para Android e iOS, ou no Portal Cidadão da Caixa. Os valores são depositados no aplicativo Caixa Tem, e o saque está sujeito a diferentes condições:

Para estudantes maiores de 18 anos, é necessário desbloquear a conta em uma agência da Caixa.

Para menores de idade, a movimentação dos valores depende de autorização dos responsáveis.

Calendário atualizado

O Pé-de-Meia já divulgou o cronograma completo para os outros pagamentos regulares do programa em 2024. A sétima parcela do incentivo mensal, por exemplo, no valor de R$ 200, já pode ser sacada nesta segunda-feira (2), para os estudantes nascidos nos meses de novembro e dezembro.

Os depósitos seguem o calendário organizado pela Caixa, e os beneficiários podem acompanhar todas as datas pelo aplicativo Jornada do Estudante ou pelo Portal Cidadão da Caixa.