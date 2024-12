União Mineirão/CT Marinho conquista Taça Brigadeiro Tobias 2024 – Agência de Notícias

Por MRNews



Também no domingo (1º), o CIC sediou os três jogos das Finais do Campeonato Municipal de Futebol de Menores 2024

O União Mineirão/CT Marinho, neste domingo (1º), sagrou-se campeão da Taça Brigadeiro Tobias 2024, após vencer o CA Desportivo Sorocaba nos pênaltis, por 4 a 3, após empate de 0 a 0 no tempo normal. A partida decisiva ocorreu às 11h40, no Estádio Municipal “Walter Ribeiro” (CIC), no bairro Santa Rosália. Na preliminar, a partir das 8h, houve os três jogos da Finais do Campeonato Municipal de Futebol de Menores 2024. Ambas as competições foram realizadas pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav).

A etapa final da Taça Brigadeiro (sub 17) foi disputada em jogo único. A torcida do CA Desportivo Sorocaba ocupou as cadeiras numeradas, enquanto os torcedores do União Mineirão/KGB ficaram na arquibancada. Gabriel Rodrigues, do Deportivo Sorocaba foi o artilheiro da competição, com nove gols, cujo time também foi obteve os títulos de defesa menos vazada, com dois gols sofridos, e de Fair Play.

O Campeonato Municipal de Futebol Juvenil Taça Brigadeiro Tobias 2024 reuniu sete equipes com atletas da categoria Sub-17: AA Juventude, AE União Zona Norte, CA Desportivo Sorocaba, EC Gunhê/MDV Impermeabilização/Vulca Master, EC Manchester, K-Juru Academia de Futebol e União FC do Mineirão/CT Marinho. O campeonato teve grupo único, em que todos os times inscritos jogaram contra todos, com quatro classificados para a semifinal.

Campeonato Municipal de Futebol de Menores 2024

Por sua vez, o torneio municipal para menores reuniu 40 times, nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Na primeira delas, o AA Vila Carvalho, às 8h derrotou CTFA nos pênaltis, por 4 a 2, depois de empate por 2 a 2. Enzo Garib, do CTFA, foi o artilheiro, com 10 gols. Ao passo que a Vila Carvalho sofreu menos gols, três ao todo, e obteve a premiação de melhor conduta esportiva.

O segundo confronto, às 9h, foi entre as equipes CTFA e Escola do São Paulo FC, que disputaram o troféu na categoria Sub-13. O primeiro time ganhou por 2 a 1, sendo que o São Paulo levou o de Fair Play. O artilheiro foi Vitor Hugo Santos, do Canelada FC, com sete gols, o União Mineiro/KGB, teve a defesa menos vazada, com um gol sofrido.

Às 10h20, houve a decisão da categoria Sub-15, em que o União Mineirão/KGB venceu a AE União Zona Norte por 3 a 1. A defesa menos vazada e foi do CTFA, com dois gols, agremiação que ficou à frente na artilharia, com o jovem Kauê M. Godoy Rosa, com oito gols. O troféu de Fair Play ficou com o EC São Lorenzo/CT Marinho.

Para a competição, nas categorias Sub-11 e Sub-13, foram formados quatro grupos (A, B, C e D) cada, sendo um com quatro equipes e três com três equipes. Na categoria Sub-15, foram quatro grupos: dois com quatro clubes e dois com três clubes. Na primeira fase, os clubes do grupo A enfrentaram as equipes do grupo B e as equipes do grupo C jogaram com as equipes do grupo D, em turno único. As duas primeiras colocadas do mesmo grupo se enfrentaram pelas Quartas de Final e os vencedores chegaram às Semifinais e depois à Final.

Mais informações sobre as competições podem ser obtidas pelo site: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br.