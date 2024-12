no Enfrentamento à Violência” no Shopping Tambiá

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SEPPM), realiza nesta terça-feira (3), às 10h, no Shopping Tambiá, a abertura da exposição “Por Elas: no Enfrentamento à Violência”, em apoio à Campanha Nacional “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”.

Segundo a secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Nena Martins, a mostra acontecerá até 10 de dezembro e poderá ser visitada gratuitamente pelo público de segunda a sábado, das 9h às 20h, e aos domingos das 13h às 20h, no segundo piso do Shopping Tambiá.

“Essa campanha, aberta no dia 20 de novembro, é uma mobilização anual que visa denunciar e debater as diversas formas de violência contra o público feminino. A abertura das atividades aconteceu no dia 20 de novembro com a realização de uma roda de conversa e palestra sobre o fim da violência contra as mulheres nas escolas da rede municipal, unidades de saúde e em parceria com a sociedade civil, através das associações e movimentos de mulheres e mulheres trans”, ressaltou.

Conforme explicou, as palestras informam sobre a Lei Maria da Penha e os serviços que o Município disponibiliza no socorro às vítimas da violência doméstica e de gênero, com programação gratuita e aberta às mulheres.

Serviço – Em João Pessoa, a Prefeitura mantém uma rede estruturada para atender mulheres vítimas dos variados tipos de violência. Essa rede é composta por serviços diversos como o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, a Ronda Maria da Penha, o Espaço da Mulher Paula Adissi, o Instituto Cândida Vargas e a Rede Municipal de Atenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, responsável por promover a articulação entre instituições e serviços governamentais na esfera municipal para o fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento de todas as formas de violência, doméstica e de gênero.

Canais de denúncia:

180 – Central de Atendimento à Mulher

197 – Polícia Civil

190 – Polícia Militar

153 – Ronda Maria da Penha

0800-283-3883 – Canal de acolhimento do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra (atendimento 24h) e durante a semana, de segunda a sexta-feira, (83) 98695-3549, e das 8h às 17h, pelo telefone (83) 3213-7359.