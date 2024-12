Cícero Lucena afirma que a Prefeitura de João Pessoa tem compromisso com o futuro, em participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, participou, neste domingo (1), do encerramento da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), realizada no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho. Durante o evento, o gestor entregou prêmios aos vencedores do Circuito Pessoense de e-sports e ressaltou a importância do investimento em inovação e educação tecnológica para o desenvolvimento da cidade.

“Estou muito feliz por estar neste domingo na 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, edição de João Pessoa, juntamente com o projeto HQPB, e também com as Secretarias de Ciência e Tecnologia e de Educação, pois estamos mostrando que a Prefeitura de João Pessoa tem um compromisso com o futuro, utilizando as tecnologias mais modernas em todas as áreas. Parabéns à nossa equipe e gratidão por essa oportunidade de transformar João Pessoa em uma cidade cada vez melhor”, afirmou Cícero Lucena.

O evento reuniu estudantes, pesquisadores, entusiastas da cultura geek e representantes de diversas instituições, como a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e o Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Além das atividades científicas e tecnológicas, a parceria com o HQPB trouxe um público diversificado, reforçando o potencial de João Pessoa como polo de inovação e criatividade.

Recebendo o troféu de campeão das mãos do prefeito de João Pessoa, Rafael Serrat celebrou a vitória de sua equipe no Circuito Pessoense de e-sports. Representando um time composto por jogadores de diferentes estados, incluindo São Paulo, Goiânia e Maringá, ele compartilhou a emoção do momento. “O sentimento é de muita felicidade, a gente poder experienciar tudo isso, né? Viajar, vir de longe, ficar com o pessoal do time e toda essa experiência é o que mais agrega, é o que mais é legal pra gente. O circuito começa com uma fase de grupos, e quem acumula mais pontos avança para a semifinal e a final. Essas últimas etapas são presenciais aqui na Paraíba. A gente ganhou todas as partidas e, na semifinal, já veio pra cá e conseguiu o resultado positivo na final”, comemorou.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia combinou ciência, inovação e cultura geek para atrair o público jovem. Com seminários, demonstrações científicas e atividades promovidas por instituições como a UFPB, o IFPB e a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o evento buscou conectar adolescentes e jovens ao universo acadêmico e às oportunidades locais na área de tecnologia.

O secretário da Ciência e Tecnologia de João Pessoa, Guido Lemos, destacou que a cidade já se consolidou como um centro de produção criativa e artística, com eventos como o HQPB, que valorizam o artesanato e fortalecem o ecossistema geek local. “Esse é um evento de popularização da ciência. Para atrair o público, fizemos uma parceria com o HQPB, que traz muitos adolescentes — justamente aqueles que estão se preparando para entrar na universidade e decidindo o que fazer na vida. A ideia é que eles tenham contato com o que acontece em ciência e tecnologia na cidade, porque aqui fazemos pesquisa e inovação de primeira linha. Outro ponto importante é o orgulho que isso gera: mostrar o que a nossa turma da universidade consegue realizar”, explicou.

Na ocasião, Ruana Nunes, diretora de popularização da Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), também destacou a integração da cultura geek e o papel da juventude no avanço tecnológico da cidade. “A Semana é um movimento amplo que acontece em todo o Brasil, e João Pessoa resolveu fazer a sua edição de uma forma muito especial, integrando a cultura geek, com o pessoal fantasiado e toda essa criatividade local. É incrível ver como a juventude de João Pessoa está engajada com tecnologia, programação e projetos nas escolas, como laboratórios e a criação de aplicativos. Essa parceria entre ciência, tecnologia e educação está transformando a cidade, e isso se reflete aqui, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia”, avaliou.

Durante o evento, Alyne Sousa chamou a atenção ao se fantasiar como uma personagem de anime. “Ah, é muito bom, porque é um lugar onde eu realmente me sinto quem eu sou. Sou apaixonada pela cultura geek, e estar aqui, me caracterizar, é uma delícia! É muito gratificante. Parece que a gente nasceu pra isso. Aqui, a gente se identifica com outras pessoas que compartilham do mesmo gosto, da mesma vontade de viver tudo isso”, comentou.

Ana Luiza percorreu cerca de 60 quilômetros, saindo de Mamanguape para participar do evento, em João Pessoa. Vestida como um personagem de anime, ela compartilhou a emoção de participar pela primeira vez da Semana. “O evento foi sensacional, eu gostei muito! Tirei foto com vários cosplays, muitas pessoas tiraram foto comigo, foi incrível. Eu gostei muito, muito mesmo”, revelou.