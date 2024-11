Libertadores 2024 reúne na final paraibanos que brilharam nos últimos anos

A final da Conmebol Libertadores 2024 entre Botafogo e Atlético-MG vai colocar frente à frente dois conterrâneos que se destacaram bastante nas últimas temporadas no futebol brasileiro, mas que hoje vivem momentos distintos. Do lado mineiro, o atacante Hulk. Do lado carioca, o também atacante Tiquinho Soares. Ambas da, como lembram Caetano Veloso, Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, “pequenina” Paraíba.

Foto: Pedro Souza / Atlético. Pedro Souza

Os dois jogadores viveram momentos importantes no futebol brasileiro desde seus retornos para atuar no Brasil. E vivem momentos distintos na temporada de 2024. Mas se identificam em vários sentidos. Como goleadores natos. Como conterrâneos paraibanos. E como finalistas da competição de futebol de clubes mais importante da América do Sul.

Ambos buscam seus primeiros títulos da Libertadores. Taça que pode ser a segunda da história do Atlético-MG. Troféu que pode ser o primeiro de Tiquinho e da história longeva do Botafogo. O destino da honraria será decidido na Argentina, no Monumental de Nuñez, neste sábado, a partir das 17h com transmissão da Globo.

Aos 38 anos, pode-se dizer que Hulk já é um ídolo do Atlético-MG. O paraibano de Campina Grande chegou ao Galo em 2021 como contratação de peso. E ele cumpriu bem com a expectativa. Pelo Atlético-MG, Hulk se firmou como grande estrela dos últimos anos da constelação atleticana. Em 223 jogos, Hulk marcou 117 gols pelo clube, em quatro temporadas. Vem sendo um dos grandes jogadores do futebol brasileiro em todo esse período.

Foi campeão de um torneio importante já no primeiro de Atlético-MG. Conquistou o Campeonato Brasileiro de 2021, título que não ficava com o lado alvinegro de Belo Horizonte desde 1971. Hulk foi e é protagonista do clube até hoje. E vai em busca do bicampeonato da Libertadores para o clube e de seu primeiro título do torneio.

Do outro lado, Tiquinho Soares, que, se não vive a sua melhor fase no futebol brasileiro em 2024, foi um dos maiores nomes da temporada passada no futebol brasileiro naquele Botafogo que foi empolgante na maior parte do ano passado, mas que acabou perdendo o título brasileiro para o Palmeiras na última curva do campeonato.

Tiquinho Soares chegou ao Botafogo em 2022. Mas foi em 2023 que o jogador, que é natural de Sousa, no Sertão da Paraíba, mostrou a sua qualidade, que lhe colocou como um dos grandes jogadores da temporada passada.

Tiquinho Soares ampliou seu vínculo com o Glorioso até 2026. Foto: Vítor Silva/Botafogo

O camisa 9 do Glorioso foi o grande nome daquele time que voltou a empolgar o torcedor botafoguense. Na temporada passada, Tiquinho Soares fez 29 gols em 54 jogos. Acabou se lesionando na segunda metade do Campeonato Brasileiro, perdendo alguns jogos e contribuindo com a oscilação que o Fogão enfrentou e que, no fim das contas, fez o clube perder um título que parecia na mão.

Hoje, Tiquinho Soares é opção de banco. Em 2024, perdeu espaço desde que Igor Jesus chegou ao clube no decorrer do ano. Ainda assim é uma peça constantemente ativada na temporada. Tanto que fez já 50 partidas no ano, apenas cinco a menos do que em 2023.

Fato é que a Paraíba terá um novo campeão de Libertadores para chamar de seu. Resta saber se vai ser Hulk ou a turma paraibana do Botafogo. Além de Tiquinho Soares, o Glorioso conta em seu elenco com os paraibanos Carlos Alberto e Hugo.

