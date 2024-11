A CBF tratou de encerrar a polêmica em relação à Copa do Nordeste a partir de 2026. Em nota endereçada à redação do ge, a entidade não só garantiu a continuidade da competição regional com “um formato de disputa ainda mais atraente para os fãs, atletas, clubes e patrocinadores”, como também aproveitou para rebater as declarações do presidente do Treze, Artur Bolinha. Na oportunidade, o dirigente paraibano se mostrou incomodado com o fato da CBF determinar às federações estaduais que tirasse do regulamento das competições a vaga direta no Nordestão.

CBF rebate presidente do Treze e reforça estaduais como porta de entrada para a Copa do Nordeste. Rodrigo Ferreira / CBF

A orientação causou uma série de interpretações aos clubes da região, inclusive de que o ranking nacional de clubes passaria a ser o principal critério para a indicação de vagas para a Copa do Nordeste a partir de 2026. Na nota enviada ao ge, a CBF reiterou que os estaduais seguem como porta de entrada para preencher o maior número de vagas para os nove estados. O que fica em aberto é o formato da disputa, que serão anunciados posteriormente.

O acesso (para a Copa do Nordeste) será feito por meio das competições estaduais, com critérios técnicos a serem definidos oportunamente pela CBF de forma conjunta com as federações”, destacou.

A CBF também disse que é um compromisso com as federações valorizar ainda mais os estaduais, que são a porta de entrada para competições como a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.

A CBF gostaria de deixar claro aos leitores do ge que os estaduais são sagrados. Com a chegada de Ednaldo Rodrigues na entidade, os estaduais se transformaram na única porta de acesso para a Copa do Brasil, a competição mais inclusiva do futebol brasileiro (…). A mudança do critério de acesso para a Copa do Brasil oxigenou os estaduais, que vão continuar ainda mais valorizados para os próximos anos”, afirmou.

Embate com o presidente do Treze

A nota também rebate, de forma veemente, as declarações do presidente do Treze, Artur Bolinha. Após a reunião do Conselho Arbitral do Campeonato Paraibano de 2025, o dirigente trezeano fez um desabafo sobre a indefinição sobre a Copa do Nordeste. A CBF, então, respondeu na nota.

A declaração revela que José Artur Melo de Almeida (o Artur Bolinha) prefere fazer conjecturas, julgar o trabalho da entidade com achismos e preconceitos, sem antes procurar se informar (…) O apaixonado torcedor do Treze merece ser representado por dirigente que cuide dos interesses do clube com mais respeito e responsabilidade”, diz a entidade nacional.

Artur Bolinha, presidente do Treze. Divulgação / Treze

Segue, na íntegra, a nota da CBF enviada ao ge:

A CBF informa que a matéria “Presidente do Treze demonstra preocupação com mudanças na Copa do Nordeste e critica a CBF”, publicada no GE, revela a ignorância e o despreparo do mandatário do clube paraibano.

No texto, José Artur Melo de Almeida (conhecido pelo apelido de Artur Bolinha) critica a reformulação no formato da competição para 2026 e ataca a CBF sem antes procurar o diálogo. Bastava uma conversa com a presidente da federação local para saber de mais detalhes sobre as próximas edições da Copa do Nordeste.

Na sexta, a CBF publicou os documentos técnicos da Copa do Nordeste de 2025 e informou que a habilitação de participação de clubes na nova competição em 2026 “estará condicionada à observância dos requisitos técnicos e ao cumprimento de demais requisitos de participação estabelecidos pela CBF”.

Tal medida é um sinal claro que a entidade vai aumentar ainda mais a importância em 2026 da Copa do Nordeste, competição em que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tem um carinho especial por ser um dos fundadores.

Apesar da sinalização da CBF, José Artur Melo de Almeida (o Artur Bolinha) preferiu o confronto. Na reportagem publicada no GE, o presidente do Treze diz: “Vejo com muita preocupação essas mudanças. Eu não sei qual o objetivo da CBF em relação a isso, mas isso me preocupa porque, de certa forma, tira um pouco da importância da conquista do próprio estadual”

Para a CBF, a declaração revela que José Artur Melo de Almeida (o Artur Bolinha) prefere fazer conjecturas, julgar o trabalho da entidade com achismos e preconceitos, sem antes procurar se informar.

Vale relembrar. Desde que a atual gestão assumiu o cargo em 2022, a CBF está sempre aberta, mantendo o contato permanente com os clubes para esclarecer dúvidas e organizar a cada ano competições mais atraentes para todos os envolvidos (clubes, patrocinadores, atletas e torcedores). Na atual gestão, a entidade também cresceu a Série C, pagando cotas e premiações recordes, além de financiar a participação dos clubes da Série D, que não recebiam cotas.

Não é diferente com a Copa do Nordeste. Desde a edição de 2023, a CBF assumiu a realização do campeonato e praticamente dobrou o investimento, dando mais recursos aos clubes e federações envolvidas. Esse é um caminho sem volta. A competição crescerá a cada nova edição.

A CBF gostaria de deixar claro aos leitores do GE que os Estaduais são sagrados. Com a chegada de Ednaldo Rodrigues na entidade, os Estaduais se transformaram na única porta de acesso para a Copa do Brasil, a competição mais inclusiva do futebol brasileiro, que distribuiu nesta edição mais de R$ 500 milhões aos participantes.

A mudança afetou o acesso de vários clubes à competição. Vale lembrar que o Santos ficou de fora neste ano por não ter obtido a vaga no Campeonato Paulista. A mudança do critério de acesso para a Copa do Brasil oxigenou os Estaduais, que vão continuar ainda mais valorizados nos próximos anos.

Por fim, a CBF deixa claro que a Copa do Nordeste de 2026 terá um formato de disputa ainda mais atraente para os fãs, atletas, clubes e patrocinadores. O acesso será feito por meio das competições estaduais, com critérios técnicos a serem definidos oportunamente pela CBF de forma conjunta com as Federações.

Talvez por tratar assuntos importantes sem profundidade, José Artur (Artur Bolinha) obteve apenas 5,4 % dos votos de um colégio eleitoral de quase 300 mil eleitores na eleição para prefeito de Campina Grande. Ele ficou em último lugar entre os quatro primeiros e não passou para o segundo turno. O apaixonado torcedor do Treze merece ser representado por dirigente que cuide dos interesses do clube com mais respeito e responsabilidade.