Maior preço da gasolina cai R$ 0,19 desde a semana passada e média está em R$ 5,562 nos postos da Capital

O maior preço da gasolina comum caiu R$ 0,19 desde a semana passada para pagamento à vista, com o produto saindo de R$ 5,790 para R$ 5,600 (Cruzeiro do Sul – Monsenhor Magno), de acordo com levantamento realizado pelo Procon-JP. O menor preço vem se mantendo em R$ 5,470 (Posto Elesbão – Água Fria). A média está em R$ 5,562, a variação em 2,4% e a diferença em R$ 0,13. Clique aqui para acessar a pesquisa completa.

A pesquisa, que foi realizada em 109 postos que estavam em atividade no dia 13 de dezembro, mostra, ainda, que a gasolina comum para pagamento no cartão também registra queda nos preços nas duas pontas em relação ao levantamento anterior, e está oscilando entre R$ 5,470 e R$ 5,740. A aditivada também apresenta leve queda nas duas pontas, saindo de R$ 5,560 para R$ 5,540 (postos Expressão do Centro e da Torre), e de R$ 5,990 para R$ 5,920 (Maxi – Oitizeiro).

Álcool – O Procon-JP traz, ainda, os preços para o álcool, que também mostram redução nas duas pontas, saindo de R$ 3,730 para R$ 3,690 (Boa Viagem – Distrito Industrial e Maxi – Oitizeiro) com o maior diminuindo de R$ 4,090 para R$ 3,990 (Pichilau – (Distrito Industrial, Santa Maria – Mangabeira e Setta – Alto do Mateus). O etanol está com diferença de R$ 0,30, média de R$ 3,793, e variação de 8,1%.

S10 – O menor preço do diesel S10 também mostra redução esta semana, caindo de R$ 5,790 para R$ 5,690 (11 postos), com o maior se mantendo em R$ 6,290 (Deville – Água Fria). O produto está com uma diferença de R$ 0,60, média de R$ 5,903 e variação de 10,5%.

Diesel comum – Outro combustível que apresenta redução nas duas pontas é o diesel comum em relação ao levantamento passado, saindo de R$ 5,750 para R$ 5,590 (Estrela – Geisel), e o maior saindo de R$ 5,990 para R$ 5,980 (Mônaco – Jaguaribe). A média está em R$ 5,829, a diferença em R$ 0,39 e a variação em 7%.

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) continua a manter o mesmo preço nas duas pontas há várias pesquisas e está oscilando entre R$ 4,450 (Z – Jardim Cidade Universitária) e R$ 4,460 (nove revendedores). O Procon-JP visitou 10 postos que estavam em atividade no dia da pesquisa.

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br