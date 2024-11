Programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia traz colóquio com cientistas quânticos

Será realizado nesta quinta-feira (28), dentro da programação da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), o II Colóquio de Tecnologias Quânticas, evento que promete reunir especialistas de renome para debater os avanços e as perspectivas dessa área emergente no Brasil. A abertura oficial acontece às 9h, no auditório do mezanino 2 do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho. A inscrição é gratuita e pode ser feita acessando o link https://abre.ai/lx8d.

O Colóquio terá a duração de um dia e reunirá pesquisadores, acadêmicos e estudantes, oferecendo uma oportunidade única para discutir os avanços na área de tecnologias quânticas, explorar o impacto no desenvolvimento científico e tecnológico nacional, e entender as diretrizes do Plano Brasileiro de Computação Quântica.

“O objetivo desse encontro é apresentar as últimas descobertas e avanços na pesquisa em tecnologias quânticas, fornecendo uma visão abrangente das tendências emergentes e das aplicações práticas. Também vamos discutir casos de uso concreto e aplicações práticas das tecnologias quânticas em diferentes setores, destacando projetos e iniciativas locais que contribuem para o desenvolvimento de tecnologias quânticas, reconhecendo o potencial da região em impulsionar a inovação nesse campo”, explicou o secretário de Ciência e Tecnologia do Município, Guido Lemos.

Já confirmaram presença o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da Paraíba, Cláudio Furtado; e Jane de Almeida, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).

O que é? – A computação quântica é uma área emergente que promete transformar a maneira como processamos informações. Diferente dos computadores clássicos, que utilizam bits para representar informações como 0s e 1s, os computadores quânticos usam qubits, que podem existir simultaneamente em estados de 0, 1 ou ambos, graças aos fenômenos quânticos como a sobreposição e o emaranhamento. Essas características únicas da computação quântica têm várias aplicações promissoras.

21ª SNCT – A 21ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) será realizada de 28 de novembro a 1º de dezembro no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, com entrada gratuita. Na programação competições de E-Sport lol e E-sport Valorant, Copa de Robótica, Campeonato de Card Game, Mostra de Cinema, Campeonato de Cosplay, Campeonato de Dança Kpop e workshops. Mais informações podem ser obtidas no site oficial da SNCT (https://snctjp.com.br/) ou nas redes sociais do evento.

Confira a programação do II Colóquio de Tecnologias Quânticas:

Sessão 1: Hardware

Horário: das 10h às 11h30

Palestrantes: Roberto Serra (UFABC), Nelson Alves Ferreira Neto (Senai-Cimatec) e Hamilton Mendes (MCTI).

Sessão 2: Comunicação, Informação e Software

Horário: das 14h30 às 16h

Palestrantes: Tiago Maritan (UFPB), Iara Machado (RNP), Rafael Chaves (UFRN), Leandro Souza (UFPB) e Renato Portugal (LNCC)

Sessão 3: Plano Brasileiro de Computação Quântica

Horário: das 16h30 às 18h

Palestrantes: Cícero Inácio da Silva (Unifesp), Nelson Simões (RNP), Francilene Procópio Garcia (SBPC) e Hamilton Mendes (MCTI).

Serviço:

II Colóquio de Tecnologias Quânticas

Dia: Quinta-feira (28)

Hora: abertura às 9h

Local: Auditório do mezanino 2 – Espaço Cultural José Lins do Rêgo, Tambauzinho

Inscrições gratuitas pelo link: https://snctjp.com.br/