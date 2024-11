Pagamento do pé-de-meia de novembro começa nesta segunda (25)

Mês de nascimento Matrícula Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Janeiro ou fevereiro 26 de março 25 de abril 27 de maio 24 de junho 26 de agosto 25 de setembro 28 de outubro 25 de novembro 20 de dezembro Março ou abril 27 de março 26 de abril 28 de maio 25 de junho 27 de agosto 26 de setembro 29 de outubro 26 de novembro 23 de dezembro Maio ou junho 28 de março 29 de abril 29 de maio 26 de junho 28 de agosto 27 de setembro 30 de outubro 27 de novembro 24 de dezembro Julho ou agosto 1ª de abril 30 de abril 30 de maio 27 de junho 29 de agosto 30 de setembro 31 de outubro 28 de novembro 26 de dezembro Setembro ou outubro 2 de maio 3 de junho 28 de junho 30 de agosto 1º de outubro 1º de novembro 29 de novembro 27 de dezembro Novembro ou dezembro 3 de abril 3 de maio 4 de junho 1 de julho 2 de setembro 2 de outubro 4 de novembro 2 de dezembro 30 de dezembro

Pagamento a alunos do ensino médio

Começou a ser paga no dia 26 de agosto a primeira parcela do programa Pé-de-Meia para estudantes do ensino médio público com famílias que se inscreveram no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 15 de junho de 2024.

De acordo com o calendário do programa, o pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 200, segue até o dia 2 de setembro e beneficia estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

As contas dos novos beneficiários, de acordo com o Ministério da Educação, já foram abertas pela Caixa. “Os estudantes, porém, passam a receber o incentivo apenas após sua inclusão no programa, ou seja, não receberão retroativamente as quatro parcelas já pagas pelo Pé-de-Meia”, destacou a pasta.

Como consultar benefício