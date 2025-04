Cícero Lucena e Leo Bezerra entregam 200 Chromebooks aos professores da Rede Municipal de Ensino

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra realizaram, na manhã desta sexta-feira (11), a entrega de mais 200 Chromebooks, ferramenta que auxilia o trabalho dos professores em sala de aula. Já são mais de 17 mil aparelhos entregues pela atual gestão. O evento ocorreu no auditório do Centro Administrativo Municipal, dentro do compromisso de modernização da Rede de Ensino de João Pessoa.

“Entregar equipamentos com a qualidade dos Chromebooks, um dos instrumentos mais utilizados no mundo na área de educação e com a versão atualizada que ele tem, nos permite fazer com que os professores, que os profissionais da educação, possam utilizá-los na sua programação de aula, possam utilizar no controle, possam pesquisar com mais rapidez, ou seja, ajuda a formar os professores para que eles, com essa formação, passem para os nossos alunos. Assim, dando qualidade à nossa educação, que é o nosso desejo e o nosso objetivo”, explicou Cícero Lucena.

A entrega dos novos equipamentos se juntam a outras intervenções tecnológicas que estão sendo feitas na educação. Já são 46 unidades de ensino que foram construídas ou reformada e elas contam com equipamentos com Sala Google, Sala Make, mesas digitais, tablets e Chromebooks.

“A nossa rede hoje é estruturada com tecnologia, então, é muito importante que o professor tenha um equipamento como esse para o acompanhamento pedagógico na rede. Hoje, estamos entregando os Chromebooks aos professores novatos para que eles tenham esse mesmo acesso às novas tecnologias que estão sendo implantadas na gestão desde a pandemia”, contou secretária de Educação e Cultura, América Castro.

A professora Samara Mirte, que leciona na Escola Municipal Anísio Teixeira, no Ernani Sátiro, foi uma das beneficiadas com o Chromebook nesta sexta-feira. “Feliz em receber esse equipamento que será muito importante para a preparação das aulas e das atividades. É muito bom participar de uma gestão compromissada com os alunos e a qualidade do ensino”, falou Samara.