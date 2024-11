Rua da Mata é a campeã da 2ª edição do Torneio das Comunidades de Futmesa

A Rua da Mata foi a campeã do Torneio das Comunidades ao vencer o time do Irmã Dulce por dois sets a zero. A disputa das finais do torneio, promovido pela Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa (Sejer) e a Central Única das Favelas (Cufa), aconteceu neste sábado (23) na quadra de basquete do Parque das Três Ruas, no Bancários. A competição, que começou às 15h30, reuniu jovens atletas de seis comunidades da Capital.

O secretário executivo de Juventude, Esporte e Recreação, Juliano Sucupira, destacou a importância social do torneio. “Principalmente por ser um esporte não muito popular e as comunidades não têm fácil acesso. Nós estamos proporcionando essa vivência, algo que nos dá alegria de estar promovendo. Claro que é só uma semente plantada para o próximo ano, com novos projetos para atender a necessidade das comunidades”, afirmou.

A dupla campeã foi impecável, venceu todas as disputas na fase classificatória e conquistou o título com sobras. Matheus e Erick venceram a dupla do Irmã Dulce, Kainan Victor e Adson de França, por 2 x 0, com parciais de 21 a 7 e 21 a 6.

“Para quem perdeu muita oportunidade com o futebol, tem que dar o seu brilho, o seu melhor dentro desse esporte, que está cada vez crescendo mais. A gente pensa muito em tentar oportunidade fora da cidade e uma competição como essa nos ajuda a continuar em busca do sonho”, falou Matheus Nycolas, campeão da Taça das Comunidades.

Nesta fase final, competiram seis duplas que avançaram da primeira etapa do torneio, realizada em junho, que contou com 24 equipes de atletas entre 12 e 17 anos. A competição ocorreu em três confrontos eliminatórios.

Segundo Emerson Silva, presidente da Cufa Paraíba, a parceria entre a gestão municipal e a Central Única das Favelas promove qualidade de vida e traz oportunidades aos jovens e às comunidades através do esporte. “Nós levamos a oportunidade de um esporte de qualidade para dentro do território de favela e agora também no futmesa. Nosso maior objetivo é valorizar a juventude moradora de favela de toda a Paraíba, especialmente João Pessoa”, afirmou.

Futmesa – Para jogar futmesa basta uma mesa com uma rede e uma bola de futebol. O esporte é uma mistura de tênis de mesa, futebol e futevôlei, jogado em formato individual ou em duplas. Cada jogador ou dupla se posiciona em lados opostos da mesa e o objetivo é fazer com que o adversário não consiga devolver a bola. São permitidos três toques com as mesmas partes do corpo usadas no futebol e no futevôlei: cabeça, ombro, coxa, peito e pé, sendo proibido tocar na bola ou na mesa com mãos e braços.

As duplas que representaram as comunidades foram:

– Muçumagro (atual campeã): Williams Batista e Breno Gabriel;

– Irmã Dulce: Hivson Cauã e Erick Saymon/ Kainan Victor e Adson de França;

– Jardim Itabaiana: Gabriel Henrique e Éverton Cruz;

– Citex: Rian Vinícius e João Vitor;

– Vista Alegre: Rayanderson Gabriel e Filipe Gomes;

– Rua da Mata: Matheus Nycolas e Erick Silva.