Prefeitura realiza mobilização nos serviços de saúde sobre a importância da vacinação infantil

Os profissionais de saúde que atuam nas salas de vacina da Capital realizam mobilização sobre a importância da vacinação infantil e promovem, junto aos agentes comunitários de saúde (ACS), busca ativa nos bairros para avaliação da caderneta e do cartão de vacina. As vacinas são um dos mais importantes avanços de saúde pública, tendo possibilitado o controle de inúmeras doenças infectocontagiosas, evitando milhares de óbitos anualmente em todo o mundo.

“Capacitamos todos os profissionais que atuam nas salas de vacinas do município para promoverem esse cuidado, monitorando e atualizando a caderneta de vacinação dos usuários que visitam os serviços de saúde e fazendo busca ativa no território, de forma que essa proteção seja integral e que possamos criar um bloqueio contra doenças imunopreveníveis. A mesma proteção e vigilância os profissionais realizam nos estabelecimentos de educação infantil”, explicou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde.

Além das vacinas contempladas no calendário de rotina e com as doses de campanha, o alerta é para prevenção contra doenças respiratórias, a exemplo da Covid-19 e Influenza. Contra gripe, a vacina está disponível para toda a população acima de seis meses de idade. Já a vacinação que protege contra Covid-19 está disponível apenas para crianças menores de cinco anos e para quem integra os grupos prioritários, que são: pessoas de 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Outras vacinas – Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e os idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta que a Secretaria Municipal de Saúde convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta segunda-feira (25):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

Policlínicas Municipais

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência).

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado).

Shopping Sul

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado).

Shopping Tambiá

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação domiciliar

O usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).