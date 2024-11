AO VIVO Benfica x Estrela Amadora assistir EM DIRETO Taça de Portugal 24/25, HOJE (23/11), escalações, palpites

O jogo entre Benfica x Estrela Amadora pelo Taca de Portugal 2024/2025 (Taça Portugal ), acontece hoje, HOJE (23/11) às 17h45 hs. O mandante desta partida será Benfica que busca a vitória sob seus domínios.

Desta forma, a transmissão DO CAMPEONATO PORTUGUÊS não ocorrerá pela TV Aberta, mas para os assinantes do ESPN, a partida estará disponível. A TV por assinatura sempre escolhe os principais jogos, em especial de Benfica, Porto e Sporting, além do Vitória.

Benfica x Estrela Amadora: Análise da Partida da Taça de Portugal 2024

Neste sábado, 23 de novembro, Benfica e Estrela Amadora se enfrentam no Estádio da Luz pela quarta rodada da Taça de Portugal. Este confronto é aguardado com grande expectativa, pois as equipes já se enfrentaram na Primeira Liga, com uma vitória do Benfica por 1-0 em agosto, graças a um gol de Orkun Kokcu.

O Benfica chega à partida após uma impressionante vitória por 4-1 sobre o Porto, no “Clássico” da Primeira Liga, e ocupa a terceira posição, com 25 pontos. A equipe tem demonstrado grande consistência e conta com jogadores de peso como Ángel Di María e Orkun Kokcu. No entanto, a equipe sofreu um revés contra o Bayern de Munique, na Liga dos Campeões, mas parece ter se recuperado bem, principalmente com a vitória no clássico contra o Porto.

Por outro lado, o Estrela Amadora tem lutado para encontrar regularidade na temporada. A equipe conseguiu uma vitória difícil por 2-0 contra o Nacional na Primeira Liga e avançou na Taça de Portugal com uma vitória sobre o Anadia, mas sua trajetória na liga tem sido instável. Atualmente, ocupa a 15ª posição, com 9 pontos, e tentará surpreender o Benfica em busca de um feito histórico.

Para este jogo, o Benfica conta com desfalques importantes, como Tiago Gouveia e Gianluca Prestianni, enquanto Estrela Amadora também terá problemas, com a possível ausência do goleiro Bruno Brigido. Mesmo assim, a equipe de José Faria tentará criar dificuldades para os favoritos.

Com um elenco muito mais forte e com bom momento recente, o Benfica deve controlar as ações do jogo. A previsão é de uma vitória convincente para a equipe da casa, por 3-1, mantendo sua jornada na Taça de Portugal em busca de seu 27º título.

Escalações Prováveis:

Benfica : Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Luis; Di Maria, Kokcu, Akturkoglu; Pavlidis

: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Luis; Di Maria, Kokcu, Akturkoglu; Pavlidis Estrela Amadora: Meixedo; Veiga, Ferro, Lopes, Lima; Bucca, Jesus, Cordeiro, Nilton; Pinho, Cabral

Com a grande diferença de qualidade entre os elencos, o Benfica é amplamente favorito para seguir adiante na competição.