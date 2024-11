Prefeitura realiza culminância do projeto ‘Palavra Cantada na Escola’ nas unidades de ensino

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio do Departamento de Educação Especial (DEI), realizou, nesta quinta-feira (21), no Ninho do Saber Ubirajara Pinto Rodrigues, no Bairro dos Ipês, a culminância dos trabalhos desenvolvidos durante todo o ano do projeto ‘Palavra Cantada na Escola’. O projeto está presente em todas as unidades de educação infantil trabalhando com crianças dos 3 aos 7 anos de idade.

“É sempre bom quando a gente tem parceiros que trazem projetos inovadores. E o ‘Palavra Cantada’ é um desses porque traz um material didático pensado para criança, mas também traz reflexões para a prática cotidiana do professor que precisa estar todos os dias se reinventando. Então, é um recurso que auxilia no planejamento do docente para trabalhar os campos de experiências das crianças”, explicou a diretora do DEI, professora doutora Maria Sonaly Machado de Lima.

O ‘Palavra Cantada na Escola’ traz uma grande importância em relação à música, corpo e movimento e a interação das crianças com esse conteúdo na vivência e na prática em sala de aula. Elas trabalham com corpo, movimento, com interação socioemocional, com língua Portuguesa, Ciências e Matemática.

A gerente de relacionamento das redes municipais, inclusive do projeto Palavra Cantada na Escola, Fernanda Pontes, veio acompanhar de perto a culminância do projeto e falou que as unidades de ensino da Rede Municipal de João Pessoa servem de exemplo para outros municípios.

“Eu atuo no ‘Palavra Cantada na Escola’, pela Editora Movimenta Educação, em todos os municípios do Brasil, onde esse projeto é adquirido. É um vasto trabalho que eu tenho, de norte ao sul do País. Aqui em João Pessoa, o trabalho é especial, é muito particular, é muito característico. A impressão que dá para a gente, da Movimenta Educação, é que João Pessoa já fazia isso, independente desse projeto. Então, quando esse material chegou aqui na rede a gente viu que nós fazíamos mais parte da rotina deles do que eles tendo que fazer parte da nossa rotina musical. Hoje e amanhã estamos aqui em João Pessoa para coletar o que eles fazem de melhor, para a gente divulgar isso nos outros municípios, tendo João Pessoa como referência de uso do material”, disse Fernanda.

O projeto trabalha com cantigas criadas pelos músicos Paulo Tatit e Sandra Peres. As músicas envolvem várias letras que trazem questões históricas, culturais, sociais de cada lugar por onde eles passaram.

Todos os professores da rede envolvidos neste projeto passaram por um processo de formação e receberam livro didático, pen drive com as músicas e brincadeiras para as crianças, além do livro do professor para auxiliar na aplicação do material. Cada um montou sua metodologia de trabalho.

No Ubirajara Pinto a professora Crivani de Araujo Dias, da turma do Pré I, optou em trabalhar com as crianças o ‘Palavra Cantada’ nas segundas-feiras. “As músicas são muito importantes para as crianças porque elas desenvolvem a parte motora e a criatividade. A gente trabalha a construção dos instrumentos, a construção das brincadeiras. Hoje mesmo trabalhamos com a música ‘Pé com pé’, que trouxe uma proposta muito boa dentro da questão da consciência negra, com os batuques da música, trazendo essa cultura africana para dentro da nossa unidade”, relatou.