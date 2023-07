Férias na Bica

Prefeitura oferece atividades nas férias de julho para toda a família no Parque Arruda Câmara

09/07/2023 | 08:00 | 51

As férias escolares estão chegando e os pais poderão contar com atividades educativas e divertidas de 11 a 29 de julho no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), administrado pela Prefeitura de João Pessoa. A programação, voltada para crianças e adultos, terá foco na educação ambiental com oficinas, jogos ecológicos, atividades zoológicas, de terças-feiras aos domingos, nos turnos da manhã e tarde.

As atividades serão ministradas pela equipe de Educação Ambiental do Parque. Todas as atividades serão direcionadas para conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente e toda a família pode participar. Os interessados devem se dirigir a área central do Parque e procurar os educadores ambientais.

“A equipe da Educação Ambiental promove as Férias no Parque visando oferecer opções de lazer e diversão para toda a família, chamando a atenção dos participantes para a importância da preservação da fauna e da flora”, explica Rodrigo Fagundes, diretor do Parque. “Convidamos a todos para participar, se divertir e levar daqui os aprendizados sobre proteção ambiental”.

Além da programação de férias, na Bica os visitantes podem ainda visitar os animais, fazer piqueniques, brincar no parquinho infantil, pedalinhos, fazer caminhadas e passeios no trenzinho, que em seu percurso permite aos visitantes observar a mata atlântica, sendo uma experiência agradável e divertida para toda família.

História – O Parque Zoobotânico Arruda Câmara é um oásis, um santuário ecológico encravado no Centro da cidade. São 26,8 hectares de resquício de Mata Atlântica. O parque, popularmente chamado de Bica, em virtude de uma fonte natural de água potável, é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba (Iphaep) desde 26 de agosto de 1980. O local abriga mais de 300 animais de aproximadamente 80 espécies, entre eles leões, araras, cobras, jacarés, incluindo animais ameaçados de extinção na natureza, como o macaco bugio-preto (Alouatta caraya), o macaco-galego (Sapajus flavius) e o gato-do-mato-pequeno.

Como chegar – O Parque da Bica está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Róger. Funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h (a bilheteria encerra às 16h). O ingresso custa R$ 3,00 por pessoa. Entrada gratuita para pessoas de até sete anos de idade ou com mais de 65 anos.

Orientações aos visitantes de acordo com as Normas de Conduta do Parque Arruda Câmara:

Manter o silêncio durante a visitação para não perturbar o sossego dos animais:

Não alimentar os animais;

Utilizar as lixeiras para descartar os resíduos;

Respeitar as áreas de segurança nos recintos dos animais que estabelecem um distanciamento seguro entre os visitantes e os animais para evitar acidentes.

Programação de férias no parque 2023

Terça:Jogos ecológicos (manhã)Oficina vasos de garrafa pet (tarde)

Quarta:Jogos ecológicos (manhã)Atividades zoológicas (tarde)

Quinta:Jogos ecológicos (manhã)Oficina reciclagem de papel (tarde)

Sexta:Jogos ecológicos (manhã)Oficina de brinquedos com garrafa pet (tarde)

Sábado:Jogos ecológicos (manhã)