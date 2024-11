Prefeito entrega USF Alto do Mateus reformada, autoriza mais quatro unidades e projeta requalificação de toda Rede Básica

Das 98 Unidades de Saúde da Família (USFs) que compõem a Rede de Atenção Básica na Capital, 73 foram reformadas pela Prefeitura na atual gestão, sendo a do Alto do Mateus entregue nesta sexta-feira (22) pelo prefeito Cícero Lucena. A meta de levar infraestrutura moderna, conforto de ambientes climatizados e serviço informatizado vai seguir avançando até completar toda a rede, segundo afirmou o gestor municipal, que também autorizou obras nas USFs Altiplano, Tito Silva, Padre Ibiapino e Funcionários I.

“É um dos maiores compromissos da nossa gestão, que desde o primeiro dia enfrentamos com muita dificuldade, mas que agora estamos começando a colher os frutos desse planejamento. Entregar um equipamento como esse dá plenas condições de estrutura, conforto e equipamentos para os profissionais que se dedicam a cuidar das pessoas com amor, com respeito. E só essa semana demos ordem de serviço de mais sete unidades”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

O vice-prefeito Leo Bezerra afirmou que as Unidades de Saúde da Família foram esquecidas ao longo dos anos no tocante à recuperação de prédios e melhoria dos serviços. “Uma USF reformada, totalmente diferente, com informatização, dando o melhor conforto aos funcionários, mas principalmente aos usuários. Esse olhar a gente está tendo, porque uma pessoa só procura um equipamento desse porque precisa. E vamos reformar todas, que terão o mesmo padrão de qualidade e atendimento humanizado”, afirmou o vice-prefeito.

Uma nova unidade – Uma sala de vacinação nova, com ar condicionado e ambiente acolhedor. Estrutura com teto, piso, pintura, infraestrutura hidráulica e elétrica novas, mais acessibilidade e equipamentos novos. Um padrão que vai se refletir na melhoria do atendimento e satisfação do usuário, afirmou a diretora da USF Alto do Mateus, Cláudia Brito. “Só a nossa comunidade sabe como estávamos precisando desse cuidado. As crianças, que não tinham um ambiente adequado para a vacinação. A unidade é nossa, do povo, que tá feliz com tudo que foi feito”, afirmou.



Mais avanços – A solenidade de entrega da USF Alto do Mateus também contou com a presença do deputado federal Mersinho Lucena, que adiantou a inauguração do Centro de Hemodiálise na Capital ainda este ano, com recursos adquiridos em Brasília para seu funcionamento e também a manutenção. “Bom registrar os ganhos que tivemos esse ano, com Hospital Dia, onde conseguimos R$ 30 milhões para o funcionamento. Além da manutenção do Hospital do Pet, que também asseguramos. E vem aí o Centro de Hemodiálise, o primeiro municipalizado do Nordeste”, projetou o deputado.