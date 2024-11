Prefeitura de João Pessoa realiza ações e serviços em apoio à Romaria de N. S. da Penha

A Prefeitura de João Pessoa, por meio de suas diversas secretarias, está apoiando e realizando uma série de ações e serviços para garantir segurança aos fieis que irão participar da 260ª edição da Romaria de Nossa Senhora da Penha, que será realizada na noite deste sábado (23), a partir das 22h, e madrugada de domingo (24). O evento faz parte do calendário religioso da Capital e é uma demonstração de fé e devoção, no qual milhares de romeiros percorrem cerca de 14 quilômetros. A estimativa é que mais de 500 mil pessoas participem da Romaria este ano.

A procissão se inicia na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Jaguaribe, segue pelas avenidas João Machado, D. Pedro II e Via Expressa Padre Zé (UFPB), passando pela via principal do bairro do Bancários, na rua Santa Bárbara e na avenida Hilton Souto Maior (a partir do Shopping Mangabeira), finalizando no Santuário de Nossa Senhora da Penha, na Zona Sul da cidade.

Todos os anos, a Prefeitura de João Pessoa executa ações antes, durante e após o evento, com serviços realizados pelas equipes das Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e Saúde (SMS), além da Guarda Civil Metropolitana, Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SemobJP).

A Seinfra, por exemplo, está executando serviços no percurso da romaria, como a Operação Tapa-buraco, limpeza, recuperação e reposição de tampas de galerias e manutenção da iluminação pública. Já os agentes da Emlur trabalham antes, durante e após o evento com a coleta de resíduos e serviços de roçagem, capinação e pintura de meio-fio. Na noite e madrugada do evento, os agentes estarão de plantão para garantir a limpeza contínua durante todo o trajeto da Romaria e após a sua realização.

A Secretaria de Desenvolvimento Social também realiza ações de manutenção na escadaria do Santuário de Nossa Senhora da Penha e poda de árvores em todo o percurso da procissão, para possibilitar o fluxo dos trios elétricos e a segurança dos fieis.

De acordo com informações do diretor de Paisagismo, Jair Soares, todo o trabalho nas avenidas João Machado, D. Pedro II, na principal dos bairros do Bancários e na Penha já foram concluídos. Atualmente, as equipes estão trabalhando na Avenida Hilton Souto Maior.

Saúde – As unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional de João Pessoa (Samu-JP) e seus profissionais vão atuar em pontos estratégicos no evento religioso, seguindo conforme o avanço dos romeiros.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai disponibilizar também uma equipe multiprofissional (médico, enfermeira e técnicos em enfermagem) na USF da Penha, localizada na Praça Osvaldo Pessoa, s/n, ao lado da Escola Municipal Antônio Santos Coelho Neto. O atendimento vai estar disponível no sábado (23) e no domingo (24), até as 11h30.

Trânsito e transporte – A SemobJP atua com um esquema especial de trânsito, interdições e no mapa do trajeto da Romaria, bem como no esquema de transporte coletivo – circulação, linhas, horários e pontos de concentração.

Guarda Civil – As equipes de policiamento preventivo da Guarda Civil Metropolitana estarão empenhadas com uma ação montada para a Romaria, atuando em todo o percurso, do início ao encerramento do evento. O efetivo estará distribuído, a partir das 13h, em pontos estratégicos na Paróquia Santa Anna e na Igreja de Lourdes. Viaturas acompanharão a Romaria da Igreja de Lourdes até o Santuário de Nossa Senhora da Penha. Já outras se posicionarão estrategicamente nos corredores de acesso a procissão em todo o seu percurso.

“Durante todo o percurso e nas ruas que dão acesso ao caminho percorrido pelos romeiros teremos equipes da Guarda. Nosso trabalho é realizado de forma humanizada. Temos equipes preparadas para ajudar a população, tirar dúvidas e conter qualquer situação inadequada ao evento religioso. Nosso esquema de segurança segue montado na madrugada do sábado para o domingo, finalizando a força-tarefa após o encerramento das comemorações no domingo à noite”, detalhou Dudu Soares, secretário de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb).