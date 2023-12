Inscrições para o Bolsa Esporte 2024 começam nesta segunda-feira

As inscrições para o programa Bolsa Esporte referente ao ano de 2024 terão início na segunda-feira (18) e, segundo o Governo do Estado, vão até o 18 de dezembro de 2024. Para se inscrever, o interessado deve fazer o download da ficha de inscrição pelo link da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) no portal do Governo do Estado e entregar devidamente preenchida com a documentação pessoal no Na Vila Olímpica Parahyba, no Bairro dos Estados, em João Pessoa.

A portaria que regulamenta as inscrições foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (14). O valor anual destinado ao Bolsa Esporte será de cerca R$ 3 milhões. Podem se inscrever atletas e atletas paralímíco, além de equipes amadoras ou profissionais que não sejam do futebol.

O programa Bolsa Esporte é dividido nas modalidades: Bolsa Nacional, Bolsa Internacional, Bolsa Estudantil, Bolsa Representatividade e Bolsa Institucional, que são aquelas escolhidas por cada federação esportiva.

