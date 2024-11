São José empata no ABC e avança à final do Paulista de Futsal

Por MRNews



Nei José Sant’Anna





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O São José empatou com o Santo André por 4 a 4 na noite desta terça-feira (19) e se classificou para a final do Campeonato Paulista de Futsal. O jogo foi disputado no ABC e a equipe joseense tinha a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida por 4 a 2 em casa, na semana passada.

Os gols joseenses foram marcados por Gustavo, Lukinha, Gabriel Soares e Ronney. Agora o São José aguarda o adversário da final, que sairá do confronto entre Corinthians e Mgnus.

O Santo André abriu o placar com Xaropinho. Mas a resposta joseense veio faltando pouco mais de 1 minuto para o fim do primeiro tempo, com Gustavo.

Já no começo do segundo tempo o São José saiu na vantagem com Lukinha, aproveitando um jogador a mais por conta de uma expulsão do Santo André. No entanto, alguns minutos depois o time do ABC empatou com gol de Felipe.

Thiago Cabeça deixou a equipe do Santo André novamente à frente. Aí foi a vez do São José empatar. Em boa jogada pela ala, Gabriel Soares driblou dois marcadores no mesmo lance e chutou na saída do goleiro para empatar a partida em 3 a 3.

No fim, o Santo André já com goleiro linha marcou o quarto gol com Léo Catolé. Porém, os joseense voltaram a empatar no último segundo de jogo. Em jogada de goleiro linha, Ronney apareceu dentro da pequena área e desviou a bola para o gol, empatando a partida e garantindo a classificação do São José para a final do Campeonato Paulista.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida