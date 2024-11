Prefeito autoriza obras em oito ruas de Gramame, que chega a 129 vias contempladas no programa de pavimentação municipal

Com mais oito ruas autorizadas pelo prefeito Cícero Lucena, nesta terça-feira (19), o bairro de Gramame chega a 129 vias contempladas dentro do programa de pavimentação da Prefeitura de João Pessoa. Desse total, são 66 já inauguradas, 41 contratadas e outras 22 em licitação, somando 25 quilômetros em extensão e R$ 35 milhões investidos.

“É um bairro relativamente novo, mas com uma demanda de infraestrutura gigante. E mesmo assim, a Prefeitura está avançando, a exemplo da feira livre que está fazendo ali no Colinas e todos os empraçamentos na comunidade. E trazendo as ruas, construção de escola nova, ampliação de creche, ou seja, é uma demonstração que a Prefeitura de João Pessoa hoje cuida de toda a cidade”, afirmou o prefeito.

Obras em todos os bairros – O vice-prefeito Leo Bezerra lembrou que as obras da Prefeitura estão presentes em todos os bairros da Capital, chegando em Gramame com um volume nunca visto antes. Um bairro antes esquecido, que agora recebe o olhar do poder público em meio a demanda crescente dos moradores. “É uma gestão que se preocupa com a cidade como um todo, as obras estão aí para comprovar. E vamos seguir, somando forças com as parceiras do Governo do Estado e dos vereadores”, afirmou.

Valorização – Na Rua Salustiano Batista de Lima, o morador Thiago Rodrigues agradeceu a chegada da pavimentação. Ele disse que são 12 anos de espera, tempo em que convive com muitos transtornos decorrentes de uma rua sem infraestrutura. Ele também comemorou a valorização dos imóveis. “Só benefícios, porque a gente vai ter mais qualidade de vida, com segurança e melhores condições para andar. E as casas ficam muito mais valorizadas”, afirmou.

Mais de R$ 1 bilhão – De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), com mais essa ordem de serviço assinada, a Prefeitura de João Pessoa passou da marca de R$ 1 bilhão em obras desde 2021. Além do programa de pavimentação, são investimentos em reconstrução de escolas, construção de equipamentos públicos diversos, como praças, parques, mercados, cozinhas comunitárias, infraestrutura de vias asfaltadas, drenagem, entre outras ações.

Confiram a relação das ruas beneficiadas nesta ordem de serviço, com investimento de R$ 3 milhões:

Escritora Mariana Cantalice Soares

Contadora Roseane Venâncio da Silva

Jornalista Oduvaldo Batista

Therezinha de Jesus Nascimento

Wilson Veloso Batista

José Imperiano da Costa

Salustiano Batista de Lima

Jornalista José Ramalho de Lima