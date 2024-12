Programação de final de ano valoriza culturas populares

As culturas populares vão dar um colorido todo especial à programação de final de ano, realizada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), no Parque Solon de Lucena, durante o mês de dezembro. As apresentações começam no sábado (7) e seguem até o domingo (22), sempre a partir das 16h.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que toda a equipe da Funjope fica muito contente de poder ofertar à cidade de João Pessoa uma programação natalina rica na maior diversidade de culturas.

“Nós temos feito um trabalho de acolhimento, de cuidado e de estímulo a uma diversidade de culturas, sobretudo, das culturas populares. Na programação de Natal não poderia ser diferente. Por isso, planejamos a presença dessas culturas populares, Boi de Reis, Nau Catarineta, Maracatus e outras linguagens para se apresentarem no Parque Solon de Lucena, no Parque das Três Ruas, no Busto de Tamandaré. Ficamos muito felizes com isso, e mostra que a nossa política de cultura que estamos estruturando tem futuro e foi estimulada e planejada pelo nosso prefeito Cícero Lucena”, observa.

Ele ressalta que a Funjope e a Prefeitura dão continuidade a essa política valorizando todas as culturas da cidade. “Nós trabalhamos com o conceito de multiplicidades culturais e, em cima disso, planejamos os nossos grandes eventos, Natal, Réveillon, Carnaval, São João, Festa das Neves, mas também o dia a dia, o cotidiano das nossas ações é permeado pela presença das culturas populares, o que é muito significativo para nós”.

Programação – As ações têm início com o Grupo Imaginart e os personagens natalinos. Em seguida, haverá apresentação do Boi de Reis Estrela do Norte. No domingo (8), será a vez da Nau Catarineta Barca Santa Marina e também do Maracatu Pé de Elefante.

A Mestra Lia, que comanda a Nau Catarineta Barca Santa Marina, formada por 30 pessoas, afirma que as apresentações são uma forma de divulgar a Barca. “Também é uma oportunidade para as pessoas conhecerem a nossa história e de perpetuar a nossa tradição. É tudo muito bonito e nos sentimos felizes em poder passar isso para outras gerações”, conta ela, que está à frente da equipe há sete anos.

O segundo fim de semana inclui apresentação do Circo Montagem no sábado (14). Já no domingo (15), tem o Cavalo Marinho Infantil Sementes do Mestre João do Boi, a Trupizupe (Cia Solar) e o Maracatu Baque Mulher.

A Mestra Tina, do Cavalo Marinho Infantil Sementes do Mestre João do Boi, considera importante a valorização das culturas populares nos eventos realizados pela Funjope. “É muito importante divulgar a cultura popular tradicional, o trabalho desenvolvido pelo grupo, fazendo com que as novas gerações conheçam o Cavalo Marinho. É um incentivo para que os brincantes tenham continuidade. Nós estamos muito felizes e agradecemos por nos incluir na programação”, afirma.

Já Aniely Mirtes, coordenadora do Maracatu Baque Mulher JP, observa que a Prefeitura de João Pessoa tem oportunizado a cultura popular a ter de volta dignidade enquanto expressão artística. “A cultura popular traz em si a capacidade de expressar a diversidade e a riqueza cultural de uma sociedade, promovendo a coesão social, o respeito mútuo e o entendimento entre diferentes grupos. Para nós do Maracatu Baque Mulher JP, ter espaço nos projetos culturais da prefeitura de João Pessoa deixa explícito o compromisso e o respeito que o setor de gestão cultural tem com o Movimento de Maracatu de Baque Virado”, afirma.

Ela acrescenta que o maracatu é patrimônio imaterial do Brasil e uma reconhecida ferramenta de resistência dos escravizados em relação à opressão dos colonizadores.

A programação segue no sábado (21), com ‘As aventuras de Amora, Carambola e Acerola, com Naza Studio de Dança. Haverá ainda apresentação do Grupo Imaginart e seus personagens natalinos. No domingo (22) a animação será com a Turma Tel Pastel. Haverá também o Auto de Natal com o Grupo Arretado.

Todas as sextas, sábados e domingos de dezembro, a partir das 17h, a programação no Parque Solon de Lucena contará com a participação do Papai e Mamãe Noel, na Casa do Papai Noel.

Busto de Tamandaré – As apresentações de culturas populares acontecem também no Busto de Tamandaré, na Praia do Cabo Branco. No sábado (14), a partir das 18h, tem Maracatu Maracastelo.

“Considero fundamental que as culturas populares e, sobretudo, o maracatu tenham espaço nos eventos culturais da cidade, participando do calendário de eventos e se reconectando com a população. O maracatu tem um histórico na cidade, mas houve um apagamento dessa expressão na década de 20. Nós estamos vivenciando a cada dia e fazendo com as nossas mãos esse processo de retomada”, destaca a Mestra Ângela Gaeta, do Maracatu Maracastelo.

Para ela, estar nos eventos da cidade é uma forma de legitimar esse movimento de retomada e uma forma de garantir a sustentabilidade dos grupos. “Maracatu é resistência, é cultura afrobrasileira, de matriz africana, e é uma expressão muito rica e que só fortalece a cultura popular da cidade de João Pessoa.

No domingo (22), no também às 18h, se apresentam Vó Mera e suas Netinhas e também a cantora Anna Clara Dias. “Para mim, como mestra da cultura paraibana, é muito gratificante viver esse momento em que minha cidade está novamente valorizando a cultura popular. Nossa João Pessoa é rica de cultura e a Vó Mera e suas Netinhas só têm a agradecer à Funjope e à Prefeitura”, completa a mestra.