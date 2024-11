Série C 2025 terá o Botafogo-PB novamente e dérbi de Campinas pela 1ª vez; veja os participantes

A Série C do Campeonato Brasileiro 2025 já tem todos os clubes confirmados. Com a queda da Ponte Preta, último a ser rebaixado da Série B, no último fim de semana, a Terceirona do ano que vem e já tem todos os 20 clubes definidos. A Paraíba terá o Botafogo-PB, que vai disputar o torneio pela 11ª vez seguida. Outro destaque é que pela primeira vez o dérbi de Campinas, disputado por Guarani e Ponte Preta, será pela primeira vez jogado numa Série C.

Botafogo-PB tem atuação abaixo, e São Bernardo mereceu a vitória no Primeiro de Maio. (Foto: Gabriel Goto/São Bernardo)

A competição do ano que vem deve ter o mesmo formato da edição de 2024. Na semana passada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário de competições do ano que vem e reservou 27 datas para a Série C, que são as datas necessárias para promover a competição no mesmo formato deste ano. Confira abaixo quem serão os participantes da Série C 2025.

Série C 2025: clubes participantes

ABC

Anápolis

Botafogo-PB

Brusque

Caxias

Confiança

CSA

Figueirense

Floresta

Guarani

Itabaiana

Ituano

Londrina

Maringá

Náutico

Ponte Preta

Retrô

São Bernardo

Tombense

Ypiranga-RS

