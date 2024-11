Prefeitura inicia semana reforçando sobre a importância do cuidado da saúde dos homens

O Novembro Azul tem o objetivo de conscientizar a população masculina sobre a importância do cuidado com a saúde, em especial para a prevenção do câncer de próstata, que segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), entre 2024 e 2025 deve acometer 71.730 pessoas no Brasil. O tumor já é o segundo mais comum entre os homens no país, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

A Prefeitura de João Pessoa faz a promoção do cuidado para a saúde dos homens durante todo ano e no mês de novembro as ações são reforçadas com assistência integral e multiprofissional, promovendo também vacinação nas unidades de saúde, serviços especializados e pontos móveis, atualizando a caderneta e promovendo o cuidado contra o HPV para crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 14 anos; dengue, entre 10 a 14 anos; e meningite meningocócica, para o público entre 11 e 14 anos.

“Estamos em um mês de sensibilização. O cuidado da saúde masculina é essencial e é preciso ser vigilante. Associado aos cuidados com a vacinação, é importante fazer os exames necessário para os diagnósticos de doenças, praticar atividades físicas, optar por alimentações saudáveis, moderar o consumo de álcool e evitar o tabagismo. São recomendações importantes para o cuidado com a saúde de toda a população”, destacou Fernando Virgolino, coordenador da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Proteção na cidade – As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde da família (USFs), policlínicas municipais, Centro Municipal de Imunização e nos três pontos móveis que funcionam em horário estendido, proporcionando, de forma estratégica, uma assistência ampliada para aqueles que não podem ir ou levar seus filhos durante o horário comercial a um serviço de saúde.

Vacina em dia – Para saber mais informações sobre a atualização da caderneta vacinal e quais as vacinas disponíveis para cada faixa etária, os usuários podem procurar um serviço de saúde mais próximo de sua residência ou um dos pontos móveis. O usuário pode ainda saber as recomendações vacinais pelo link: https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta segunda-feira (18):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

Policlínicas Municipais

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência).

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado).

Shopping Sul

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado).

Shopping Tambiá

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação domiciliar

O usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).