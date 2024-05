Instituto Cândida Vargas celebra o Dia das Mães com programação especial

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, preparou uma programação especial pelo Dia das Mães, comemorado no próximo dia 12. As homenagens começaram nesta sexta-feira (10), com a participação de pacientes e profissionais da instituição.

Teve a entrega de lembranças às mães internas e às atendidas pela Casa Mãe Bebê. Também houve uma apresentação de violino com Laura Porto e Ana Lívia Braz do Grupo Aveluz, uma missa em ação de graças, celebrada pelo padre José Moreira, proporcionando um momento de reflexão e gratidão. A equipe de nutrição ainda preparou um almoço e jantar especiais, demonstrando todo o carinho e cuidado que o instituto tem pelas mães.

Marina Wanderley, gerente administrativa do ICV, destacou a importância das mães e enfatizou os cuidados que o ICV tem com cada mulher. “Ficamos felizes em proporcionar este momento religioso, onde nossos colaboradores, usuárias e acompanhantes poderam expressar sua gratidão. Nosso objetivo é fazer com que todas as mães se sintam verdadeiramente especiais neste dia. A gestão da maternidade, sob a liderança do prefeito Cícero, sempre busca oferecer o melhor às nossas usuárias e colaboradores, com um olhar humanizado e fraterno”, disse.

Carla Virgínia, mãe de Théo, que nasceu na quarta-feira (8) passada, ficou feliz com a surpresa preparada pela equipe do serviço social do ICV. “Ter o Théo chegando alguns dias antes do Dia das Mães foi realmente especial, uma verdadeira dádiva. E agora, com essa celebração tão especial aqui na Cândida Vargas, tornou tudo ainda mais marcante. Foi uma experiência linda e emocionante para todas as mães. Estou muito grata por ter vivenciado esse momento único aqui”, contou.

Para Liane Guerra, coordenadora do serviço social do ICV, essa sexta-feira foi muito especial. “Hoje é dia de acolhimento, de carinho com as mães que chegam, que tiveram o seu bebê na Cândida Vargas e que merecem toda nossa homenagem”, ressaltou.

Além das atividades realizadas nesta sexta-feira, o Instituto Cândida Vargas continuará celebrando o Dia das Mães no fim de semana, com a participação de instituições que se uniram à causa, demonstrando solidariedade e amor às mães em situação de vulnerabilidade.