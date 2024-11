Mesmo sem obrigação judicial de realizar a Copa do Nordeste, CBF garante o torneio em 2025

O ano de 2025 vai ser um importante marco para a Copa do Nordeste. É que em 2024 acabou o prazo da decisão judicial que obrigou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a realizar o torneio, depois de um litígio entre a entidade e a principal liga de clubes que ainda existe no futebol brasileiro, a Liga do Nordeste. Em 2025, a CBF não tem mais obrigação de organizar a competição, único campeonato regional que ainda acontece no calendário nacional. Apesar disso, a entidade garantiu que vai ter a Copa do Nordeste no ano que vem.

Copa do Nordeste terá novo formato em 2022 (Foto: Divulgação / CBF). Principais clubes e maiores torcidas disputam taça da Copa do Nordeste Foto: Divulgação/CBF

A boa relação atual entre a entidade nacional e a Liga do Nordeste nem sempre foi uma tônica. É que a Copa do Nordeste, que nasceu em 1994, era um sucesso de público e enquanto negócio do futebol para os clubes da região na década de 1990 e início dos anos 2000. A

Até que em 2003, alegando falta de espaço em seu calendário, a CBF unilateralmente excluiu a competição, ignorando o sucesso da competição e os vários contratos comerciais assinados com a Liga do Nordeste em relação ao torneio regional.

O torneio ainda foi disputado em 2003, com organização da Liga do Nordeste, em formato de mata-mata, com poucas datas. Ali começava uma briga jurídica que resultou em um litígio e uma vitória da Liga do Nordeste em uma ação, em que a CBF ficou obrigada a pagar uma indenização milionária, que girava em torno de R$ 30 milhões.

A pauta sempre foi forte no futebol nordestino, e a Liga do Nordeste ensaiou em vários momentos o retorno da competição, à revelia da CBF, que não aceitava colocar o torneio em seu calendário. Em 2010, a competição foi disputada, organizada pela Liga. Em 2012, Liga do Nordeste e CBF entraram em um acordo para a volta da Copa do Nordeste, que aconteceu em 2013.

Foi o início simbólico da reaproximação das duas entidades. Apenas no ano seguinte, em 2014, os acordos chegaram à Justiça e, em troca da retirada da ação por parte da Liga do Nordeste, a CBF ficou obrigada a organizar o campeonato até 2024, o que aconteceu corretamente até aqui.

De modo que em 2025 não há mais obrigação judicial para a CBF fazer o torneio. Em seu calendário para o ano que vem, a CBF não incluiu a Copa do Nordeste. Vale lembrar, no entanto, que isso sempre ocorreu de 2013 para cá, com a Copa do Nordeste sendo ignorada no documento que sempre é publicado, no ano anterior, sobre as datas de cada torneio da temporada brasileira.

Apesar disso, posteriormente a esse documento, a CBF sempre manda uma circular para as federações nordestinas, explicando quais são as datas da Copa do Nordeste. Segundo apurou o jornalista Expedito Madruga, da Rede Paraíba, o Nordestão está confirmado para 2025 e durante esta semana deve ser batido o martelo sobre as datas da competição no ano que vem.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba