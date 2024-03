Quais filmes vão passar QUARTA (20/03) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde: Diversão e Aventura para Todas as Idades

Quarta-feira, 20/03/2024: “Dolittle”

Prepare-se para embarcar em uma aventura épica na companhia do carismático Dr. Dolittle. Interpretado por Robert Downey Jr., este personagem icônico nos convida a mergulhar em um mundo repleto de magia e fantasia.

“Dolittle”, dirigido por Stephen Gaghan, transporta o público para um universo onde a comunicação entre humanos e animais é algo natural. Com um elenco estelar que inclui nomes como Ralph Fiennes, Antonio Banderas, Tom Holland, Emma Thompson e muitos outros, o filme promete uma experiência cinematográfica inesquecível.

Quando a rainha Vitória adoece, cabe ao Dr. Dolittle e sua peculiar equipe de amigos animais embarcar em uma jornada extraordinária em busca da cura. Desde os mares mais profundos até as terras mais distantes, acompanhamos o grupo em uma aventura cheia de perigos e descobertas.

“Dolittle” é uma celebração da imaginação e da amizade, destinada a encantar espectadores de todas as idades. Com uma mistura irresistível de humor, ação e emoção, este filme é uma verdadeira ode à magia do cinema.

Prepare a pipoca, reúna a família e embarque nessas duas emocionantes jornadas oferecidas pela “Sessão da Tarde”.