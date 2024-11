Equipes da Emlur seguem com serviços de zeladoria e coleta de resíduos nos bairros da Capital

Agentes de limpeza da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) seguem, nesta quinta-feira (14), com o trabalho de zeladoria e coleta de podas e entulhos, manual e com uso de máquinas, em diversos bairros, corredores e orla de João Pessoa.

De acordo com o cronograma, as equipes de zeladoria realizam serviços de capinação no Bessa, Paratibe, Mandacaru, Praia do Seixas, Brisamar, Manaíra, Treze de Maio, José Américo, Colibris, e corredores do Centro, além de roçagem nas adjacências da Central de Polícia, no Geisel, e na Praça Cristo Rei, em Mangabeira.

Já as equipes de coleta de resíduos (poda e entulhos) estão no Pedro Godim, Tambauzinho, Bessa, Torre, Bairro dos Estados, Padre Zé, Tancredo Neves, Valentina, Laranjeiras, Cuiá, José Américo, Colibris, Funcionários II, João Paulo II, Mangabeira, Cristo, Jaguaribe, Centro, Água Fria, Jardim Cidade Universitária, Planalto Boa Esperança, Cruz das Armas, Oitizeiro, Jardim Planalto, Bairro dos Novais, Alto do Mateus, Rangel, Varjão, Bancários, Geisel, Colinas do Sul, Gramame, Paratibe, Mandacaru, Treze de Maio, Brisamar, Roger, Bancários, Manaíra, Costa do Sol, Praia do Seixas, Penha e orla, além dos corredores da Avenida Hilton Souto Maior e Centro.

Solicitações – Os serviços de zeladoria da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana da Capital (Emlur) podem ser solicitados pelos telefones 3213-4237 e 3213-4238 e pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Outra opção é pelo site da Prefeitura, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço: https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10