ASSISTIR AO VIVO Paraguai x Argentina Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (14/11)

A partida entre Paraguai x Argentina é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (14/11) às 20h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Paraguai como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Veja mais

ASSISTIR AO VIVO Venezuela x Brasil Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (14/11)

ASSISTIR AO VIVO Dinamarca x Espanha na TV e online pela UEFA Liga das Nações 2024, HOJE (15/11)

Paraguai x Argentina: Análise do Jogo de Qualificação para a Copa do Mundo

Na próxima quinta-feira, 14 de novembro de 2024, Paraguai e Argentina se enfrentam em mais um capítulo da fase de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. O confronto, que será realizado no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, promete muita emoção, com ambas as equipes lutando por vagas no torneio mundial. A Argentina chega como líder da classificação sul-americana, enquanto o Paraguai, em ascensão, tenta garantir sua presença no mundial após uma sequência de bons resultados.

Onde Assistir

O jogo entre Paraguai e Argentina será transmitido ao vivo pelos canais **ESPN** e **Star+**, com cobertura completa a partir das 20h30, horário de Brasília.

Ficha Técnica do Jogo

– **Data**: 14 de novembro de 2024

– **Horário**: 23h30 (Horário de Brasília)

– **Estádio**: Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai

– **Competição**: Qualificação para a Copa do Mundo 2026 (CONMEBOL)

Análise do Jogo

A Argentina lidera a classificação sul-americana com 22 pontos, após uma vitória convincente por 6 a 0 sobre a Bolívia, que contou com um hat-trick de Lionel Messi. Embora a seleção de Lionel Scaloni tenha mostrado um desempenho dominante, recentemente houve um revés nas partidas fora de casa, com derrotas e empates contra Colômbia e Venezuela. Mesmo assim, a equipe alviceleste tem grande vantagem na busca pela vaga direta para o mundial.

O Paraguai, por outro lado, passou por uma transformação significativa sob o comando de Gustavo Alfaro. A equipe mostrou grande solidez defensiva, mas foi a vitória recente sobre a Venezuela (2 a 1) que deu sinais de que o time pode ser mais ofensivo quando necessário. Com uma defesa firme e boa campanha em casa, os paraguaios chegam a este confronto buscando manter sua boa forma e, quem sabe, surpreender a Argentina.

Expectativa para o Jogo

Com ambos os times focados em alcançar o melhor resultado possível, espera-se que o Paraguai adote uma postura defensiva, buscando um empate sem gols, como foi o caso nas últimas duas edições deste confronto em Assunção. Por outro lado, a Argentina, apesar da pressão, tentará manter sua ofensiva poderosa, liderada por Messi, para garantir a vitória.

**Possíveis escalações:**

– **Paraguai**: R. Fernandez; Caceres, G. Gomez, Alderete, Balbuena, Alonso; Cubas, D. Gomez; Almiron, Sanabria, Enciso

– **Argentina**: E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Enzo, Lo Celso, Mac Allister; Messi, Alvarez

Palpite para o Jogo

A expectativa é de um confronto equilibrado, com a defesa do Paraguai se mostrando sólida diante do ataque argentino. Um empate por 0 a 0 não seria surpresa, considerando o histórico recente das duas seleções neste tipo de duelo.

**Resultado previsto**: Paraguai 0-0 Argentina

A partida promete ser tensa e estratégica, com os dois times lutando por pontos cruciais em sua jornada rumo à Copa do Mundo de 2026.

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje



Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.