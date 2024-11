ASSISTIR Jamaica x EUA AO VIVO Concacaf Nations League, HOJE (15/11)

A PARTIDA Jamaica x EUA ACONTECE hoje, HOJE (15/11) ÀS 22 HORAS. As eliminatórias da América do Norte e Central da Concacaf Nations League , seguem empolgando o amante por futebol daquela região onde o futebol é uma paixão, mas sem grande destaque mundial ainda. O os times lutarão pela vaga na Copa do Catar de 2022 e para tal, precisam vencer as partida em seus domínios. A competição classificará 2 seleções dentre as 55 seleções que disputam a competição.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções da CONCACAF, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

Portanto, as Eliminatórias da Copa do Mundo , não tem transmissão para o Brasil. O ARENA TNT SPORTS e canais Turner transmitirão todas as principais partidas EUROPEIAS, mas não desta região . Entretanto, alguns jogos podem ser transmitidos de graça pelo Youtube/FACEBOOK

Previsão do Jogo: Jamaica x EUA – Liga das Nações CONCACAF

Data e horário

– **Data:** 15 de novembro de 2024

– **Horário:** 01:00 (Horário do Reino Unido) / 22:00 (Horário de Brasília)

Onde Assistir

O jogo entre Jamaica e EUA será transmitido pelos seguintes canais:

– **Brasil:** ESPN, CONCACAF TV

Ficha Técnica do Jogo

– **Competição:** Liga das Nações CONCACAF

– **Estádio:** Independence Park, Kingston

– **Árbitro:** A ser confirmado

– **Transmissão ao vivo:** ESPN, CONCACAF TV

Análise do Jogo

A Jamaica enfrenta os EUA na primeira partida das quartas de final da Liga das Nações CONCACAF, com o confronto sendo realizado no Independence Park, na Jamaica. O time local chega com moral, após terminar a fase de grupos invicto, e terá o comando de Steve McClaren, em busca de uma histórica conquista continental.

Forma da Jamaica

A Jamaica, comandada por Steve McClaren, chegou às quartas de final após terminar a fase de grupos em primeiro lugar no Grupo B, com oito pontos. A seleção jamaicana teve uma campanha sólida, com vitórias sobre Honduras e Nicarágua, além de um empate com Cuba e uma outra igualdade com Honduras. A Jamaica vai em busca de sua primeira vitória sobre os EUA desde junho de 2019, com destaque para Michail Antonio, que deverá liderar o ataque.

Forma dos EUA

Os Estados Unidos, por sua vez, vêm de um desempenho misto em competições anteriores, incluindo a Copa América, mas sua campanha na Liga das Nações foi mais impressionante. A equipe de Mauricio Pochettino, que assumiu o comando recentemente, conta com um elenco de alto nível, incluindo Christian Pulisic, Weston McKennie e Ricardo Pepi. O time vem de uma sequência de bons resultados e buscará manter sua invencibilidade de cinco anos sobre a Jamaica.

Escalações Possíveis

**Jamaica (4-2-3-1):**

– **Goleiro:** Blake

– **Defensores:** Lembikisa, Holgate, Pinnock, Leigh

– **Meio-campo:** Latibeaudiere, Palmer

– **Atacantes:** De Cordova-Reid, Magee, Gray

– **Atacante:** Antonio

**EUA (4-3-3):**

– **Goleiro:** Turner

– **Defensores:** Scally, Ream, Richards, Robinson

– **Meio-campo:** Musah, McKennie

– **Atacantes:** Pulisic, Aaronson, Weah

– **Atacante:** Pepi

Previsão do Jogo

A Jamaica entra em campo com um bom histórico recente, mas os EUA têm uma equipe mais forte no papel e devem levar a melhor neste confronto. A previsão é uma vitória apertada para os visitantes, com um placar final de **Jamaica 1-2 EUA**. A seleção dos EUA busca manter sua superioridade no histórico recente, e, apesar da boa forma da Jamaica, a equipe americana é favorita para conquistar a vantagem no primeiro jogo da eliminatória.