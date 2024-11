Vacinação faz parte da programação do Novembro Azul em toda rede de saúde de João Pessoa

Homens devem ficar atentos à saúde e a importância da vacinação. A Prefeitura de João Pessoa reforça o alerta para que os homens mantenham o cartão de vacina atualizado e crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 14 anos devem fazer a proteção contra o HPV, que faz parte da prevenção de rotina e que passou a ser administrado em dose única.

“Toda rede municipal de saúde está mobilizada para atender o público masculino, de todas as faixas etárias, para cuidar da saúde. Lembrando que Novembro Azul é um mês de sensibilização e conscientização para a importância desse cuidado. A vacinação faz parte dessa assistência multiprofissional e a população não pode se descuidar”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Para o público masculino são destinadas as vacinas que protegem contra hepatite B, tríplice viral, Influenza, febre amarela e vacina dupla adulto (dT). Já a vacina que protege contra HPV é destinada para meninas e meninos de 9 a 14 anos e outros grupos específicos definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). A exemplo de mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, com esquema de três doses independentemente da idade, aplicadas aos 0 – 2 – 6 meses (segunda dose dois meses após a primeira e terceira 6 meses após a primeira dose); vítimas de abuso sexual, imunocompetentes, de 15 a 45 anos (homens e mulheres) que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto – 2 doses para as pessoas de 9 a 14 anos e 3 doses para as pessoas de 15 a 45 anos.

Fazem parte do grupo para prevenção usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de HIV, com idade de 15 a 45 anos, que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto (de acordo com preconizado para idade ou situação especial), com esquema de 3 doses, e pacientes com Papilomatose Respiratória Recorrente/PRR a partir de 2 anos de idade.

A vacina está disponível em todas as unidades de saúde da família (USFs), policlínicas municipais, Centro Municipal de Imunização e nos três pontos móveis que funcionam em horário estendido, proporcionando de forma estratégica uma assistência ampliada para aqueles que não podem ir ou levar seus filhos durante o horário comercial a um serviço de saúde.

Vacina em dia – Para saber mais informações sobre a atualização da caderneta de vacinal e quais as vacinas estão disponíveis para cada faixa etária, os usuários podem procurar um serviço de saúde mais próximo de sua residência ou um dos pontos móveis para garantir esse cuidado preventivo. O usuário também pode saber as recomendações vacinais pelo link: https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta segunda-feira (11):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

-Vacinação contra Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

Policlínicas Municipais

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência).

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado).

Shopping Sul

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado).

Shopping Tambiá

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação domiciliar

O usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).