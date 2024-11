O Atlético-MG conta com a liderança de Hulk para reverter a desvantagem contra o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. Com a derrota por 3 a 1 no jogo de ida no Maracanã, o Galo precisa vencer, neste domingo (10), por três gols de diferença no tempo regulamentar para erguer a taça; caso vença por dois gols, a decisão vai para os pênaltis. Desde sua chegada em 2021, o atacante participou de seis finais pelo clube e saiu vitorioso em todas, se firmando como peça-chave em momentos decisivos.

Hulk põe à prova retrospecto em decisões. Pedro Souza

Hulk acumula sete títulos pelo Atlético-MG, incluindo o Brasileirão de 2021, além de quatro edições consecutivas do Campeonato Mineiro e as conquistas da Copa do Brasil e Supercopa de 2022, esta última também contra o Flamengo. Nas finais, o atacante marcou nove gols, com destaque para a final da Copa do Brasil de 2021, quando balançou as redes em ambas as partidas contra o Athletico-PR. Ele também foi decisivo no Mineiro de 2022 e na Supercopa de 2022, contribuindo com gols fundamentais em cada decisão.

Agora, o desafio é inédito: conquistar o primeiro título na Arena MRV e quebrar a escrita contra o Flamengo, que venceu o primeiro duelo da decisão. Para Hulk, que não balançou as redes na partida de ida, a final deste domingo representa a chance de ampliar sua marca de gols em finais.

Leia mais notícias do esporte no Jornal da Paraíba