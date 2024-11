Após liberação da Justiça, prefeito reúne secretários para acelerar projeto de construção do Parque da Cidade

O prefeito Cícero Lucena reuniu secretários municipais envolvidos no projeto de construção do Parque da Cidade, no Aeroclube, para acelerar os trabalhos após liberação da obra por parte da Justiça. O gestor afirmou, nesta sexta-feira (8), que é preciso “recuperar o tempo” e ainda garantiu que vai entregar o equipamento o mais rápido possível à população de João Pessoa.

“Isso é o nosso dever, nossa obrigação, mas não posso deixar de lamentar que pessoas, por interesse político, não queriam que João Pessoa fosse beneficiada. Graças a Deus que a Justiça liberou e nós vamos correr para entregar no ritmo que queremos e na qualidade que João Pessoa merece”, afirmou o prefeito, que também esteve acompanhado do vice Leo Bezerra.

O Parque da Cidade é uma grande obra de infraestrutura, meio ambiente e mobilidade urbana, com potencial para impactar no desenvolvimento da região Norte da cidade. A primeira etapa, do projeto viário, já foi realizada, com o alargamento de vias e implementação de uma rotatória.

Essa segunda etapa se inicia com o plano de afugentamento – de resgate e salvamento da fauna – além da continuidade do projeto de mobilidade urbana, com asfaltamento e duplicação de vias no entorno. Também já estão sendo realizados estudos de tráfego para a construção do túnel para ligar as Ruas Mirian Barreto Rabelo com a Rua Suzy Lacerda e o Retão de Manaíra.

Por fim, na terceira etapa, a construção dos equipamentos do parque propriamente dito, como ciclovia, quadra de tênis, de futebol society, tênis de praia, pista de skate e patinação, viveiro, academia ao ar livre, parquinho, espaços para eventos, piqueniques, lagos, decks, mirantes elevados e diversos outros espaços de convivência.

Participaram da reunião com o prefeito Cícero Lucena os secretários de Infraestrutura, Rubens Falcão; Planejamento, Airton Falcão; Meio Ambiente, Welisson Silveira; o superintendente de Mobilidade Urbana, Expedito Leite; além do coordenador do programa João Pessoa Sustentável, Antônio Elizeu, e representantes da empresa contratada para execução da obra.