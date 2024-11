Comitê Gestor do Programa João Pessoa Sustentável discute avanços e próximas entregas

O Comitê Gestor do Programa João Pessoa Sustentável realizou, nesta quarta-feira (6), a segunda reunião do ano na Estação Cabo Branco -Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano, com o objetivo de apresentar os avanços do programa e discutir as metas para os próximos meses. O encontro contou com a presença do vice-prefeito Leo Bezerra, representando o prefeito Cícero Lucena, do coordenador geral da Unidade Executora do Programa (UEP), Antônio Elizeu, do coordenador executivo, Vitor Cavalcante; da equipe da UEP, além de representantes do Instituto Áquila, secretarias municipais e estaduais e diversos órgãos.

A importância do encontro foi reforçada pelo caráter estratégico do Comitê Gestor, que se reúne semestralmente para garantir a conformidade com as metas estabelecidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), financiador do programa. De acordo com Antônio Elizeu, o Comitê busca otimizar a integração entre as secretarias e reduzir o retrabalho, de modo a acelerar as entregas, algumas delas já previstas para dezembro de 2024 e janeiro de 2025.

“Reunião extremamente importante porque, no fundo, esse programa existe para a Prefeitura. Os secretários é quem vão usar aquilo que a gente está adquirindo. Essa integração vai facilitar, vai diminuir o retrabalho. E estamos muito felizes porque conseguimos diminuir a contrapartida junto ao BID, que financia o programa, e vamos entregar todos os produtos com mais celeridade. A população vai ter direito de usufruir tudo”, destacou Antônio Elizeu.

O coordenador executivo, Vitor Cavalcante, ressaltou a importância do Comitê para fortalecer a atuação intersetorial dentro do governo e antecipou algumas das principais entregas de 2025, como o Complexo Beira-Rio, novas unidades habitacionais, Cras, Creis e uma Cozinha Comunitária, além do Parque Ambiental do Roger e o Centro de Cooperação da Cidade.

“A gente compreende a importância desse Comitê, dessa intersetorialidade dentro do governo, e da relação que a gente tem junto com as secretarias. Vemos o Comitê como uma oportunidade para que cada secretaria assuma a sua responsabilidade dentro desse trabalho, oferecendo o suporte necessário para que o programa possa acontecer e beneficiar a cidade de João Pessoa”, afirmou Vitor Cavalcante.

O secretário de Gestão Governamental e Articulação Política, Diego Tavares, enfatizou que o Comitê é essencial para garantir a continuidade dos projetos mesmo após o término do programa em 2026. Ele reforçou a necessidade de envolvimento contínuo das secretarias para assegurar que os serviços implantados se mantenham no longo prazo.

“Esse é um Comitê extremamente importante para que os serviços permaneçam depois que o programa for concluído. Portanto, esse diálogo aqui é de extrema importância para atualizar e mobilizar os secretários. É um programa que faz parte de toda a gestão do prefeito Cícero e do vice-prefeito Leo. O Comitê tem a missão de interlocução com todas as secretarias, para que cada uma assuma seu papel e responsabilidade perante os projetos, seja na área do Complexo da Beira-Rio, seja na área do novo Parque do Roger, seja na área da reestruturação da própria Prefeitura”, pontuou Diego Tavares.

A reunião também serviu para ajustar os detalhes das entregas que estão previstas para dezembro de 2023 e janeiro de 2025, fortalecendo o compromisso das secretarias e dos órgãos municipais em torno de um cronograma que visa elevar a infraestrutura urbana, a inclusão social e a qualidade de vida dos pessoenses.

Comitê Gestor – É uma instância estratégica criada para assegurar a coordenação eficiente entre diversas secretarias e órgãos municipais e estaduais envolvidos na implementação do Programa João Pessoa Sustentável, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Reúne líderes governamentais, incluindo secretários municipais, representantes de órgãos estaduais e parceiros. Seu objetivo principal é promover uma gestão integrada e intersetorial.

Composição- Secretarias Municipais de Gestão Governamental, Infraestrutura, Fazenda, Receita, Finanças, Habitação Social, Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Cidadania, Planejamento, Administração, Meio Ambiente, Segurança Urbana e Cidadania, e outras, incluindo áreas essenciais como Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia, e Políticas Públicas para Mulheres.

Órgãos Executivos – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Procuradoria-Geral, Controladoria-Geral, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP).

Parceiros Estaduais e Federais – Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros (CB).

Esse grupo diversificado garante que as ações do programa sejam amplamente coordenadas e que cada área desempenhe seu papel para promover avanços nas áreas de infraestrutura urbana, inclusão social e qualidade de vida para a população de João Pessoa.