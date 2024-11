Lazio x Porto ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (07/11)

O jogo entre Lazio x Porto acontece HOJE (07/11) às 16 hs. O mandante da partida Lazio QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Mais um jogo da Liga Europa. A competição que é a segunda mais importante de clubes da Europa, claro, perde apenas para a Champions League, Confira JOGOS DE HOJE, e os jogos de amanhã na TV.

Previsão do Jogo: Lazio x Porto – Liga Europa 2024

Introdução

Na próxima quinta-feira, 7 de novembro, Lazio e Porto se enfrentam no Stadio Olimpico, em Roma, pela fase de grupos da Liga Europa. Este é um confronto de alto nível entre duas equipes em grande forma, com a Lazio liderando sua chave e o Porto buscando continuar sua ascensão após um início oscilante.

Forma das Equipes

Lazio

A Lazio tem se destacado na Liga Europa com 100% de aproveitamento até agora, vencendo todas as três partidas disputadas. A equipe de Marco Baroni ocupa a primeira colocação do grupo, com um impressionante saldo de gols de +8. A forma em casa também tem sido excelente, com cinco vitórias consecutivas no Stadio Olimpico. A vitória recente sobre o Cagliari, por 2-1, ajudou a manter a equipe na briga por uma posição no topo da Série A, onde ocupa o quinto lugar.

Porto

Por outro lado, o Porto vem de uma fase muito positiva, com seis vitórias seguidas em todas as competições. No entanto, o time de Vítor Bruno ainda tenta se recuperar de um começo irregular na Liga Europa, onde perdeu para Sporting Lisboa e Bodo/Glimt. Após uma vitória importante sobre o Hoffenheim, a equipe subiu na tabela e se aproxima da classificação. Porto tem sido forte em seus jogos em casa, mas enfrenta um grande desafio fora de casa, especialmente contra um time em excelente momento como a Lazio.

Desempenho Anterior

Lazio na Liga Europa

– 3 Jogos, 3 Vitórias: Lazio tem sido dominante, vencendo todas as suas partidas na competição até agora, incluindo uma vitória convincente por 3-0 contra o Anderlecht.

Porto na Liga Europa

– 1 Vitória, 1 Derrota: O Porto tem uma campanha mais oscilante, mas se recuperou bem após a derrota inicial.

Notícias das Equipes

Lazio

A Lazio tem uma boa notícia com o retorno de Mattia Zaccagni, que se recuperou de uma doença e marcou o gol da vitória contra o Cagliari. Nuno Tavares, que estava suspenso, também retorna à equipe. No entanto, Tijjani Noslin ainda cumpre suspensão.

Porto

O Porto enfrenta algumas baixas importantes, com o defensor Zaidu Sanusi se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior e Ivan Marcano também fora de ação. Wendell, lateral-esquerdo, será outro desfalque devido a uma lesão muscular. O atacante Galeno, que se destacou no último jogo da equipe, deve começar como titular.

Prováveis Escalações

Lazio (4-3-3)

– Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Porto (4-3-3)

– Diogo Costa; Martim Fernandes, Perez, Tiago Djalo, Moura; Varela, Nico, Ivan Jaime; Pepe, Samu, Galeno.

Previsão do Jogo

A Lazio entra como favorita neste confronto, especialmente pela sua forte campanha em casa. A equipe de Baroni não perde no Stadio Olimpico desde março, e com o ótimo momento de seus jogadores, espera-se uma vitória apertada sobre o Porto. Apesar da boa fase do Porto, jogar fora de casa contra um time tão sólido será um grande desafio.

**Palpite: Lazio 2-1 Porto**

Conclusão

Este promete ser um jogo emocionante entre duas das equipes mais em forma da Europa. A Lazio busca manter sua invencibilidade em casa, enquanto o Porto tenta dar um passo importante para garantir a classificação na competição.

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

