QUE HORAS COMEÇA Brasileirão E Estrela da Casa?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 21/08.

Quarta-feira, 21/08/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessao Da Tarde – Jornada da Vida

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:05 No Rancho Fundo

18:45 Praça TV – 2ª Edição

19:15 Família é Tudo

20:00 Jornal Nacional

20:30 Renascer

21:15 Futebol

23:30 Segue o Jogo

23:45 Estrela da Casa

00:10 Jornal da Globo

01:00 Conversa com Bial

01:40 Família é Tudo

02:25 Comédia Na Madruga I

